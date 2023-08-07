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  4. ГВАРДИОЛА: «Матчи по 100 минут. Ничего не произошло, но добавили 8 минут»
Англия
07 августа 2023, 10:35 |
1883
3

ГВАРДИОЛА: «Матчи по 100 минут. Ничего не произошло, но добавили 8 минут»

Наставник «Ман Сити» прокомментировал поражение команды в Суперкубке от «Арсенала»

07 августа 2023, 10:35 |
1883
3
ГВАРДИОЛА: «Матчи по 100 минут. Ничего не произошло, но добавили 8 минут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок Англии от лондонского «Арсенала»:

«Независимо от того, проиграли мы или победили, прямо сейчас я знаю, в каком положении находится команда. Нам нужно восстановиться и подготовиться к матчу с «Бернли», затем полететь в Афины, сыграть в десять вечера, закончить в два часа ночи, вернуться и сыграть в субботу с «Ньюкаслом» дома. Таков план.

Мы бы однозначно хотели сегодня победить, но порой нужно принять поражение и отдать должное сопернику.

Мы завершили невероятно напряженный сезон, игроки уехали в сборные и даже, возможно, трех недель не отдохнули. Мы собрались, немного потренировались в Манчестере, потом улетели в Азию, где тренироваться невозможно. Мы провели неплохой матч против «Баварии», а также еще две игры. Мы были очень хороши, учитывая, что только недавно вернулись. Я видел, что парни все еще настроены на работу, так что жаловаться тут не на что.

Психологически прибавить и понять, что после совместных побед мы способны играть еще лучше, – вот наша цель.

Арбитр добавил 8 минут? Это раздражало, но к этому придется привыкать. Я испытывал такие эмоции не потому, что мы выигрывали со счетом 1:0, а потому что произошло не так уж много, чтобы добавлять восемь минут. Хороший вопрос к международному руководству – они не советуются с тренерами и игроками, и мы должны мириться с этим при таком количестве игр. Теперь матчи будут длиться по 100 минут. Сегодня ничего не произошло, но было добавлено восемь минут. Время добавляется за забитые голы. Если при счете 4:3 на каждый из семи голов будет потрачено по 45 секунд, на следующий день в 9 утра мы все еще будем играть».

Основное время игры завершилась со счетом 1:1. Лондонцы забили на 90+10-й минуте. В серии пенальти точнее были «канониры» – 4:1.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал Суперкубок Англии по футболу пресс-конференция
Источник Manchester Evening News
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Комментарии 3
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GloryUkraine
Пеп на емоціях. 10 хвилин добавили обом командам. Арсеналу вдалося зрівняти рахунок, а пенальті МС провалили.
Якби було навпаки, то в назві цієї статті замісь Гвардіоли був би Артета.
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+1
mostepicfail
ну і в чому проблема? ось це дотошне додавання часу має бути прямим стимулом командам що полежати-повалятись після кожного фолу чи повводити аут 20 секунд з зміщенням вперед на 10 метрів тепер просто перетвориться на додані більше хвилин вкінці(які теж розтягнуться з 8 до 11 через ті ж затягування і сутичку). а там вже самі вибирайте що вам краще - збити темп і передихнути а вкінці зіграти лишні хвилини чи навпаки
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0
Олександр
Понятно что мансити на голову выше Арсенала .чтобы не доводить до пеналей нужно было второй забивать 
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0
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