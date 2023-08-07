ГВАРДИОЛА: «Матчи по 100 минут. Ничего не произошло, но добавили 8 минут»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок Англии от лондонского «Арсенала»:

«Независимо от того, проиграли мы или победили, прямо сейчас я знаю, в каком положении находится команда. Нам нужно восстановиться и подготовиться к матчу с «Бернли», затем полететь в Афины, сыграть в десять вечера, закончить в два часа ночи, вернуться и сыграть в субботу с «Ньюкаслом» дома. Таков план.

Мы бы однозначно хотели сегодня победить, но порой нужно принять поражение и отдать должное сопернику.

Мы завершили невероятно напряженный сезон, игроки уехали в сборные и даже, возможно, трех недель не отдохнули. Мы собрались, немного потренировались в Манчестере, потом улетели в Азию, где тренироваться невозможно. Мы провели неплохой матч против «Баварии», а также еще две игры. Мы были очень хороши, учитывая, что только недавно вернулись. Я видел, что парни все еще настроены на работу, так что жаловаться тут не на что.

Психологически прибавить и понять, что после совместных побед мы способны играть еще лучше, – вот наша цель.

Арбитр добавил 8 минут? Это раздражало, но к этому придется привыкать. Я испытывал такие эмоции не потому, что мы выигрывали со счетом 1:0, а потому что произошло не так уж много, чтобы добавлять восемь минут. Хороший вопрос к международному руководству – они не советуются с тренерами и игроками, и мы должны мириться с этим при таком количестве игр. Теперь матчи будут длиться по 100 минут. Сегодня ничего не произошло, но было добавлено восемь минут. Время добавляется за забитые голы. Если при счете 4:3 на каждый из семи голов будет потрачено по 45 секунд, на следующий день в 9 утра мы все еще будем играть».

Основное время игры завершилась со счетом 1:1. Лондонцы забили на 90+10-й минуте. В серии пенальти точнее были «канониры» – 4:1.