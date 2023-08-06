Суперкубок Англии
06.08.2023 18:00 – FT 1 : 1
1 : 4 Серия пенальти
Англия06 августа 2023, 22:10 | Обновлено 06 августа 2023, 22:19
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Ман Сити – Арсенал – 1:1 (пен 1:4). Драма в Суперкубке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка за Суперкубок Англии
06 августа 2023, 22:10 | Обновлено 06 августа 2023, 22:19
2192
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6 августа в 18:00 состоялся матч за Суперкубок Англии, в котором встречались Манчестер Сити и лондонский Арсенал.
Арсенал выиграл серию пенальти в Ман Сити и завоевал Суперкубок Англии. При этом канониры отыгрались на 90+11 минуте (1:1).
За «Арсенал» выступает украинский футболист Александр Зинченко, но он в заявку не попал из-за травмы.
Суперкубок Англии. Лондон, Уэмбли, 6 августа
Манчестер Сити – Арсенал – 1:1 (пен – 1:4)
Голы: Палмер, 77 – Троссард, 90+11
Видеообзор матча
События матча
90’ +11
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Троссар (Арсенал).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Мартин Эдегор (Арсенал).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Манчестер Сити).
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