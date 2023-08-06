Ман Сити – Арсенал – 1:1 (пен 1:4). Драма в Суперкубке. Видео голов и обзор

6 августа в 18:00 состоялся матч за Суперкубок Англии, в котором встречались Манчестер Сити и лондонский Арсенал.

Арсенал выиграл серию пенальти в Ман Сити и завоевал Суперкубок Англии. При этом канониры отыгрались на 90+11 минуте (1:1).

За «Арсенал» выступает украинский футболист Александр Зинченко, но он в заявку не попал из-за травмы.

Суперкубок Англии. Лондон, Уэмбли, 6 августа

Манчестер Сити – Арсенал – 1:1 (пен – 1:4)

Голы: Палмер, 77 – Троссард, 90+11

Видеообзор матча