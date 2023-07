Источник: трансфер Онана из Интера в Ман Юнайтед завершен на 99,9%

Трансфер камерунского голкипера Андре Онана из миланского «Интера» в английский «Манчестер Юнайтед» завершен на 99,9%.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, наставник «красных» дьяволов» Эрик тен Хаг за последние 2 дня лично звонил футболисту, чтобы подтвердить, что никаких проблем с переходом нет.

Романо утверждает, что осталось только дождаться окончательной проверки условий оплаты, после чего Онана отправится в Манчестер.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Онана 50 миллионов евро + бонусы. Вместо Андре «нерадзурри» хотят подписать двух киперов: Анатолия Трубина и Яна Зоммера.

More on André Onana deal. Agreement is 99.9% completed, just waiting on the final check on payment terms then he’ll travel to Manchester. 🔴🇨🇲 #MUFC



Erik ten Hag directly called Onana in the last 48h to confirm that there are no issues, just matter of time. Patience. pic.twitter.com/y5hR51mqlU