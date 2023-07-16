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  4. Источник: трансфер Онана из Интера в Ман Юнайтед завершен на 99,9%
Англия
16 июля 2023, 15:20 |
392
0

Источник: трансфер Онана из Интера в Ман Юнайтед завершен на 99,9%

Эрик тен Хаг лично звонил голкиперу

16 июля 2023, 15:20 |
392
0
Источник: трансфер Онана из Интера в Ман Юнайтед завершен на 99,9%
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Трансфер камерунского голкипера Андре Онана из миланского «Интера» в английский «Манчестер Юнайтед» завершен на 99,9%.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, наставник «красных» дьяволов» Эрик тен Хаг за последние 2 дня лично звонил футболисту, чтобы подтвердить, что никаких проблем с переходом нет.

Романо утверждает, что осталось только дождаться окончательной проверки условий оплаты, после чего Онана отправится в Манчестер.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Онана 50 миллионов евро + бонусы. Вместо Андре «нерадзурри» хотят подписать двух киперов: Анатолия Трубина и Яна Зоммера.

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Андре Онана Манчестер Юнайтед Интер Милан Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Twitter
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