Англия29 декабря 2024, 20:07 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:13
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ВИДЕО. Как Ливерпуль забил два гола за четыре минуты в ворота Вест Хэма
Забитыми мячами отметились Коди Гакпо и Мохамед Салах
29 декабря 2024, 20:07 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:13
217
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29 декабря проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».
Игра проходит на стадионе Лондона.
На 40-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо забил второй гол в ворота хозяев. Через четыре минуты звездный вингер Мохамед Салах сделал счет разгромным.
Первый гол в матче забил Луис Диас.
ВИДЕО. Как Ливерпуль забил два гола за четыре минуты в ворота Вест Хэма.
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