29 декабря проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».

Игра проходит на стадионе Лондона.

На 40-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо забил второй гол в ворота хозяев. Через четыре минуты звездный вингер Мохамед Салах сделал счет разгромным.

Первый гол в матче забил Луис Диас.

ВИДЕО. Как Ливерпуль забил два гола за четыре минуты в ворота Вест Хэма.