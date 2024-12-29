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Англия
29 декабря 2024, 20:07 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:13
217
0

ВИДЕО. Как Ливерпуль забил два гола за четыре минуты в ворота Вест Хэма

Забитыми мячами отметились Коди Гакпо и Мохамед Салах

29 декабря 2024, 20:07 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:13
217
0
ВИДЕО. Как Ливерпуль забил два гола за четыре минуты в ворота Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».

Игра проходит на стадионе Лондона.

На 40-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо забил второй гол в ворота хозяев. Через четыре минуты звездный вингер Мохамед Салах сделал счет разгромным.

Первый гол в матче забил Луис Диас.

ВИДЕО. Как Ливерпуль забил два гола за четыре минуты в ворота Вест Хэма.

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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