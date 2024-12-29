Англия29 декабря 2024, 20:13 |
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Вест Хэм – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ
29 декабря 2024, 20:13 |
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29 декабря проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».
Игра проходит на стадионе Лондона.
На 30-й минуте именитый вингер «Ливерпуля» Луис Диас открыл счет в матче. На 40-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо забил второй гол в ворота хозяев. Через четыре минуты звездный вингер Мохамед Салах сделал счет разгромным.
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря
Вест Хэм – Ливерпуль – 0:3 (матч продолжается)
Голы: Диас, 30, Гакпо, 40, Салах, 44
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