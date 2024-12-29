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Англия
29 декабря 2024, 20:13 |
118
0

Вест Хэм – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

29 декабря 2024, 20:13 |
118
0
Вест Хэм – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».

Игра проходит на стадионе Лондона.

На 30-й минуте именитый вингер «Ливерпуля» Луис Диас открыл счет в матче. На 40-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо забил второй гол в ворота хозяев. Через четыре минуты звездный вингер Мохамед Салах сделал счет разгромным.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

Вест Хэм – Ливерпуль – 0:3 (матч продолжается)

Голы: Диас, 30, Гакпо, 40, Салах, 44

ГОЛ! 0:1 Диас, 30

ГОЛ! 0:2 Гакпо, 40

ГОЛ! 0:3 Салах, 44

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Вест Хэм - Ливерпуль Вест Хэм Луис Диас Коди Гакпо видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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