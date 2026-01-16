Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем СМОЛЯКОВ: «Ингулец – это хороший трамплин для всех игроков»
Украина. Первая лига
16 января 2026, 18:41 |
82
0

Артем СМОЛЯКОВ: «Ингулец – это хороший трамплин для всех игроков»

Защитник «Лос-Анджелеса» поделился мыслями о своем бывшем клубе

16 января 2026, 18:41 |
82
0
Артем СМОЛЯКОВ: «Ингулец – это хороший трамплин для всех игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

Украинский фланговый защитник американского «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков поделился мыслями о своем бывшем клубе, перволиговом «Ингулец».

– В MLS недавно уехал еще один игрок, который играл в «Ингульце» – Иван Лосенко. Ты тоже там играл, можно ли сказать, что «Ингулец» – это путь в Америку?

– Я думаю, что «Ингулец» – это довольно хороший трамплин для всех игроков. И я не первый пример, который ушел чуть выше. Нужно относиться к каждому клубу как к трамплину. Если ты где-то ниже, то ничего страшного, нужно работать, и у тебя все получится. Что касается условий в «Ингульце», то на тот период, когда я там был, мне хватало всего. Тренажерный зал, сауна, джакузи, ледяная вода – все было. Где питаться было, где спать было, тренировочные поля рядом. Для развития этого достаточно.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Откажутся от PASS? Карпаты попрощались с шеф-скаутом
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Претендент на УПЛ. Команда Первой лиги вышла из отпуска и ищет новичков
Лос-Анджелес (MLS) Артем Смоляков Иван Лосенко Ингулец Клуб де Фут Монреаль Major League Soccer (MLS) Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Футбол | 15 января 2026, 22:18 13
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну

Робби Уре находится в процессе получения украинского гражданства

Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Футбол | 15 января 2026, 18:56 10
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать

Внимание житомирского клуба привлекает Робби Уре

Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 16.01.2026, 16:46
Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Искали полтора года. Эвертон намерен подписать игрока сборной Украины
Футбол | 16.01.2026, 11:49
Искали полтора года. Эвертон намерен подписать игрока сборной Украины
Искали полтора года. Эвертон намерен подписать игрока сборной Украины
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Футбол | 15.01.2026, 19:16
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 3
Футбол
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 45
Футбол
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
15.01.2026, 01:35 2
Футбол
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
14.01.2026, 18:22 6
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем