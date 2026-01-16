Артем СМОЛЯКОВ: «Ингулец – это хороший трамплин для всех игроков»

Украинский фланговый защитник американского «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков поделился мыслями о своем бывшем клубе, перволиговом «Ингулец».

– В MLS недавно уехал еще один игрок, который играл в «Ингульце» – Иван Лосенко. Ты тоже там играл, можно ли сказать, что «Ингулец» – это путь в Америку?

– Я думаю, что «Ингулец» – это довольно хороший трамплин для всех игроков. И я не первый пример, который ушел чуть выше. Нужно относиться к каждому клубу как к трамплину. Если ты где-то ниже, то ничего страшного, нужно работать, и у тебя все получится. Что касается условий в «Ингульце», то на тот период, когда я там был, мне хватало всего. Тренажерный зал, сауна, джакузи, ледяная вода – все было. Где питаться было, где спать было, тренировочные поля рядом. Для развития этого достаточно.