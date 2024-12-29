Мерсисайдцы продолжают идти за чемпионством. Ливерпуль разгромил Вест Хэм
Матч закончился со счетом 5:0 в пользу подопечных Слота
29 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».
Игра прошла на стадионе Лондона.
Счет в матче открыл вингер гостей Луис Диас. Коди Гакпо удвоил преимущество «Ливерпуля» на 30-й минуте, а уже через 4 минуты Мохамед Салах сделал счет разгромным. В начале второго тайма звездный фулбек Трент Александер-Арнольд забил четвертый гол для «мерсисайдцев». Диогу Жота под конец матча отличился в воротах «Вест Хэма».
В турнирной таблице «Ливерпуль», имея в своем активе 45 очков, занимает первое место. «Вест Хэм» набрал 23 очка и занимает 13-ю позицию.
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря
Вест Хэм – Ливерпуль – 0:5
Голы: Диас, 30, Гакпо, 40, Салах, 44, Александер-Арнольд, 54, Жота, 84
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