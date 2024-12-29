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Чемпионат Англии
Вест Хэм
29.12.2024 19:15 – FT 0 : 5
Ливерпуль
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Англия
29 декабря 2024, 21:10 | Обновлено 29 декабря 2024, 21:15
731
5

Мерсисайдцы продолжают идти за чемпионством. Ливерпуль разгромил Вест Хэм

Матч закончился со счетом 5:0 в пользу подопечных Слота

29 декабря 2024, 21:10 | Обновлено 29 декабря 2024, 21:15
731
5
Мерсисайдцы продолжают идти за чемпионством. Ливерпуль разгромил Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе Лондона.

Счет в матче открыл вингер гостей Луис Диас. Коди Гакпо удвоил преимущество «Ливерпуля» на 30-й минуте, а уже через 4 минуты Мохамед Салах сделал счет разгромным. В начале второго тайма звездный фулбек Трент Александер-Арнольд забил четвертый гол для «мерсисайдцев». Диогу Жота под конец матча отличился в воротах «Вест Хэма».

В турнирной таблице «Ливерпуль», имея в своем активе 45 очков, занимает первое место. «Вест Хэм» набрал 23 очка и занимает 13-ю позицию.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

Вест Хэм – Ливерпуль – 0:5

Голы: Диас, 30, Гакпо, 40, Салах, 44, Александер-Арнольд, 54, Жота, 84

Фотогалерея:

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Вест Хэм - Ливерпуль Вест Хэм Луис Диас Коди Гакпо Диогу Жота
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Коментатор
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+1
easterly
Цікаво: як би вони грали на всі 100% - який би був рахунок?
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+1
roman75zpr
Справа в тому, що попереду ще цiле коло, а для Англ.лiги - це ще дуже багато, щоб стверджувати, що хтось вже йде саме за чемпiонством
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0
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Gargantua81
вест хэм очень слаб
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0
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