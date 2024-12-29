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Чемпионат Англии
Вест Хэм
29.12.2024 19:15 - : -
Ливерпуль
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Англия
29 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:57
63
0

Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 29 декабря в 19:15 по Киеву

29 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:57
63
0
Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 19:15 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда в 2023-м году завоевала трофей, причем международный - победила в Лиге конференций. Да и следующий сезон получился как минимум не провальным: продав ключевого футболиста, Райса, молотобойцы все равно закончили в верхней части итоговой таблицы АПЛ и дошли в Лиги Европы до плей-офф. Но руководство проекта, что всегда было не лишено амбиций, решило, что нужно обновление. Потратив на новичков более сотни миллионов, на тренерский пост тут позвали вместо Мойеса Лопетеги. В итоге пошел только регресс, и испанец вполне мог и не доработать до Рождества. Но в ключевые моменты его подопечные давали результат: обыграли Ньюкасл и Вулверхэмптон, закончили вничью с Борнмутом и Брайтоном. А потом минимально, но победили и Саутгемптон.

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Ливерпуль

Клуб точно может быть доволен первым кругом чемпионата - первого после длительной эры Клоппа. Да, Юрген оставил красных в полном порядке, напоследок выиграв Кубок Лиги и поднявшись с подопечными на 3-е место в АПЛ. Но были опасения, как команда перенесет уход немецкой легенды. Арне Слот в итоге превзошел даже оптимистические ожидания. Его подопечные выиграли все матчи в Лиге чемпионов и продолжают борьбу в Кубке Лиги, где победили в декабре Саутгемптон. Но при этом если до зимы мерсисайдцы в АПЛ не выигрывали дважды, с Ноттингем Форест и Арсеналом, то в текущем месяце уже были результативные ничьи с Ньюкаслом и Фулхэмом. Но потом были новые победы - 6:3 с Тоттенхэмом, волевые 3:1 с Лестером.

Статистика личных встреч

За последние 7 встреч только раз, прошлой весной, молотобойцы взяли хотя бы ничью. Более того, Слот успел разгромить Лопетеги - 5:1 в рамках Кубка Лиги.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева тут смогут взять хотя бы очко. Красные невероятны и тут тоже смогут победить с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
29 декабря 2024 -
19:15
Ливерпуль
Фора Ливерпуля (-1) 1.60 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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