Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 19-го тура АПЛ 2024/25 29 декабря в 19:15 по Киеву
29 декабря состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Вест Хэм и Ливерпуль.
Поединок пройдет на стадионе Лондон Стэдиум в столице Англии. Время начала встречи – 19:15 по Киеву.
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Перед стартом очного противостояния Вест Хэм с 23 очками занимает 13-е место в таблице национального первенства. У мерсисайдцев 42 пункта и первая строчка.
Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
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