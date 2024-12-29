29 декабря состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Вест Хэм и Ливерпуль.

Поединок пройдет на стадионе Лондон Стэдиум в столице Англии. Время начала встречи – 19:15 по Киеву.

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Перед стартом очного противостояния Вест Хэм с 23 очками занимает 13-е место в таблице национального первенства. У мерсисайдцев 42 пункта и первая строчка.

Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.