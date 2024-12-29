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Чемпионат Англии
Вест Хэм
29.12.2024 19:15 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 декабря 2024, 01:24 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:51
11
0

Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 19-го тура АПЛ 2024/25 29 декабря в 19:15 по Киеву

29 декабря 2024, 01:24 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:51
11
0
Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Evening Standard

29 декабря состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Вест Хэм и Ливерпуль.

Поединок пройдет на стадионе Лондон Стэдиум в столице Англии. Время начала встречи – 19:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед стартом очного противостояния Вест Хэм с 23 очками занимает 13-е место в таблице национального первенства. У мерсисайдцев 42 пункта и первая строчка.

Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вест Хэм Вест Хэм - Ливерпуль Ливерпуль смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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