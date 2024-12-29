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Чемпионат Англии
Вест Хэм
29.12.2024 19:15 – FT 0 : 5
Ливерпуль
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Англия
29 декабря 2024, 20:13 | Обновлено 29 декабря 2024, 21:17
663
0

Вест Хэм – Ливерпуль – 0:5. Избиение в Лондоне. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

29 декабря 2024, 20:13 | Обновлено 29 декабря 2024, 21:17
663
0
Вест Хэм – Ливерпуль – 0:5. Избиение в Лондоне. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе Лондона.

На 30-й минуте именитый вингер «Ливерпуля» Луис Диас открыл счет в матче. На 40-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо забил второй гол в ворота хозяев. Через четыре минуты звездный вингер Мохамед Салах сделал счет разгромным. Александер-Арнольд увеличил отставание мерсисайдцев на 52-й минуте, а Диогу Жота под конец матча поставил точку в игре.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

Вест Хэм – Ливерпуль – 0:5

Голы: Диас, 30, Гакпо, 40, Салах, 44, Александер-Арнольд, 54, Жота, 82

ГОЛ! 0:1 Диас, 30

ГОЛ! 0:2 Гакпо, 40

ГОЛ! 0:3 Салах, 44

ГОЛ! 0:4 Александер-Арнольд, 54

ГОЛ! 0:5 Жота, 82

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Вест Хэм - Ливерпуль Вест Хэм Луис Диас Коди Гакпо видео голов и обзор Диогу Жота Трент Александер-Арнольд
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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