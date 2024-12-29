Вест Хэм – Ливерпуль – 0:5. Избиение в Лондоне. Видео голов и обзор матча
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29 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».
Игра прошла на стадионе Лондона.
На 30-й минуте именитый вингер «Ливерпуля» Луис Диас открыл счет в матче. На 40-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо забил второй гол в ворота хозяев. Через четыре минуты звездный вингер Мохамед Салах сделал счет разгромным. Александер-Арнольд увеличил отставание мерсисайдцев на 52-й минуте, а Диогу Жота под конец матча поставил точку в игре.
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря
Вест Хэм – Ливерпуль – 0:5
Голы: Диас, 30, Гакпо, 40, Салах, 44, Александер-Арнольд, 54, Жота, 82
ГОЛ! 0:4 Александер-Арнольд, 54
ГОЛ! 0:5 Жота, 82
События матча
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