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Вест Хэм
29.12.2024 19:15 – FT 0 : 5
Ливерпуль
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Англия
30 декабря 2024, 01:40 |
70
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Арне СЛОТ: «Мы единая большая и сильная команда»

Главный тренер Ливерпуля остался доволен результатом игры

30 декабря 2024, 01:40 |
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0
Арне СЛОТ: «Мы единая большая и сильная команда»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал разгромную победу команды над «Вест Хэмом» (5:0) в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги.

«Этот стиль игры я хочу видеть в каждом матче. Нам нужно брать инициативу на поле в свои руки. Это Премьер-лига, и здесь нужно понимать, что такие игры даются непросто. Несмотря на счет, эта игра - результат стараний футболистов и их тяжелого труда.

В матче с «Вест Хэмом» забивали пять разных игроков. Это подтверждение того, что мы единая большая и сильная команда. На поле не может все зависеть от одного футболиста. Возможно, хорошо иметь одного игрока, который забивает много, но мне больше нравится, когда в команде могут забивать все.

Мы становимся лучше с каждым матчем. Хорошо, что команда поняла, как правильно реализовывать свои моменты. Еще в октябре и ноябре «Ливерпуль» часто останавливался при счете 1:0 или 2:0. Сегодня, даже при счете 3:0, команда продолжала идти вперед и была готова забивать больше.

«Ливерпуль» сегодня победил хорошую команду, и мы движемся дальше. Но о чемпионстве я пока говорить не хочу», - отметил Слот.

В матче 19-го тура «Ливерпуль» одержал убедительную победу над «Вест Хэмом».

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм - Ливерпуль Вест Хэм Арне Слот
Олександр Сільченко Источник: Фан-сайт ФК Ливерпуль
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