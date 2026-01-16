Новый тренер Реала: «После вылета из Кубка рассказал игрокам анекдот»

Новый тренер Реала Альваро Арбелоа сказал, что и он, и команда спокойно восприняли неудачу в Кубке Испании и вылет от Альбасете.

«Понимаю, что болельщики ищут виновного, но я ищу решение проблем. Я чувствую ответственность за эту неудачу – не донес игрокам свое видение. Я бы ничего не менял, если бы мог вернуться назад. У нас все спокойно, я после матча рассказал игрокам анекдот, историю в раздевалке».

«Мы продолжаем работу. То, что было в прошлом, уже не имеет значения. Смотрим вперед. Тренерам нужно время, но у нас его никогда нет. Я встаю рану и приступаю к работе, как и футболисты», – сказал Арбелоа.

Наставник до конца сезона заменил Хаби Алонсо, которого уволили после поражения от Барселоны.