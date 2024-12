Гвардиола провел 500-й матч во главе Ман Сити. Статистика «лысого гения»

29 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ 2024/25 между командами Лестер и Манчестер Сити.

Поединок прошел на стадионе Кинг Пауэр. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Для известного испанского специалиста Жузепа Гвардиолы это был 500-й матч во главе горожан. За все время под руководством Пепа английский гранд выиграл 362 поединка, 63 раза проиграл и 75 матчей были сведены вничью.

Гвардиола стал первым с 2013 года тренером, который руководил одной командой АПЛ в 500 матчах во всех турнирах. Тогда Дэвид Мойес достиг этого показателя с Эвертоном.

Гвардиола работает в Ман Сити с 2016 года. Он завоевал 18 трофеев с горожанами: 6 трофеев АПЛ, 1 Лига чемпионов, 4 Кубка лиги, 2 Кубка Англии, 1 клубный чемпионат мира, 1 Суперкубок УЕФА и 3 Суперкубка Англии.

