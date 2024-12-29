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Чемпионат Италии
Милан
29.12.2024 21:45 – 16 1 : 0
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
29 декабря 2024, 20:53 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:55
1321
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Забьет ли Довбик? Обнародованы стартовые составы на суперматч Милан – Рома

Поединок состоится 29 декабря в 21:45 по Киеву, Артем выйдет с первых минут

29 декабря 2024, 20:53 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:55
1321
1
Забьет ли Довбик? Обнародованы стартовые составы на суперматч Милан – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 декабря состоится матч 18-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Рома.

Поединок пройдет на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард волков Артем Довбик выйдет на поле в стартовом составе.

В LIVE таблице чемпионата Италии подопечные Клаудио Раньери с 19 очками занимают 11-е место. У россонери 26 пунктов и 8-я позиция.

Стартовые составы на матч Милан – Рома

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Артем Довбик стартовые составы Милан Рома Рим Милан - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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