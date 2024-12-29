Забьет ли Довбик? Обнародованы стартовые составы на суперматч Милан – Рома

29 декабря состоится матч 18-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Рома.

Поединок пройдет на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Украинский форвард волков Артем Довбик выйдет на поле в стартовом составе.

В LIVE таблице чемпионата Италии подопечные Клаудио Раньери с 19 очками занимают 11-е место. У россонери 26 пунктов и 8-я позиция.

Стартовые составы на матч Милан – Рома