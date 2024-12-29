Италия29 декабря 2024, 20:53 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:55
1321
1
Забьет ли Довбик? Обнародованы стартовые составы на суперматч Милан – Рома
Поединок состоится 29 декабря в 21:45 по Киеву, Артем выйдет с первых минут
29 декабря 2024, 20:53 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:55
1321
1
29 декабря состоится матч 18-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Рома.
Поединок пройдет на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский форвард волков Артем Довбик выйдет на поле в стартовом составе.
В LIVE таблице чемпионата Италии подопечные Клаудио Раньери с 19 очками занимают 11-е место. У россонери 26 пунктов и 8-я позиция.
Читайте также:Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Стартовые составы на матч Милан – Рома
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 декабря 2024, 21:45 0
Смотрите 29 декабря поединок 18-го тура итальянской Серии А
Футбол | 29 декабря 2024, 07:22 15
«ПСЖ» является фаворитом на трансфер украинца
Футбол | 29.12.2024, 18:54
Футбол | 29.12.2024, 02:53
Бокс | 28.12.2024, 23:27
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Буде дубль!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.12.2024, 08:32 6
28.12.2024, 09:01
27.12.2024, 18:43 9
Футбол
28.12.2024, 23:22 2
28.12.2024, 17:40
29.12.2024, 05:48 13
Бокс