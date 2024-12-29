Известна оценка Миколенко за поражение Эвертона сенсационному Ноттингему
29 декабря ириски проиграли оппонентам 0:2, Виталий отыграл все 90 минут
29 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ 2024/25 между командами Эвертон и Ноттингем Форест.
Поединок прошел на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, которые в LIVE-таблице АПЛ поднялся на второе место.
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Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.
Лучшим игроком поединка был признан автор второго забитого мяча Морган Гиббс-Уайт (8.1). Форвард лесников Крис Вуд, который оформил гол + ассист, получил 7.9.
Оценки WhoScored за матч Эвертон – Ноттингем Форест (0:0)
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