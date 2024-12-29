29 декабря проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».

Игра проходит на стадионе Лондона.

На 30-й минуте именитый вингер «Ливерпуля» Луис Диас открыл счет в матче.

Для вингера этот гол стал 8-м в нынешнем сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Ливерпуль впереди. Луис Диас забил гол в ворота Вест Хэма.