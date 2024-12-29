Англия29 декабря 2024, 19:56 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:00
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ВИДЕО. Ливерпуль впереди. Луис Диас забил гол в ворота Вест Хэма
Игрок отличился на 30-й минуте
29 декабря 2024, 19:56 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:00
94
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29 декабря проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».
Игра проходит на стадионе Лондона.
На 30-й минуте именитый вингер «Ливерпуля» Луис Диас открыл счет в матче.
Для вингера этот гол стал 8-м в нынешнем сезоне АПЛ.
ВИДЕО. Ливерпуль впереди. Луис Диас забил гол в ворота Вест Хэма.
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