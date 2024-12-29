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Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 20:47 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:58
1070
7

Источник: президент Ингульца за переход Кобина в Рух захотел 1 млн грн

Львовский клуб хотел пригласить на работу наставника клуба-аутсайдера УПЛ

29 декабря 2024, 20:47 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:58
1070
7
Источник: президент Ингульца за переход Кобина в Рух захотел 1 млн грн
Instagram. Василий Кобин

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о переговорах между «Рухом» и «Ингульцем» о возможном переходе главного тренера Василия Кобина, руководителя команды из Петрова.

Главным препятствием на пути достижения договоренностей стала сумма компенсации. По информации Бурбаса, «Ингулец» в лице президента Александра Поворознюка запросил 1 млн гривен у Григория Козловского, владельца львовского «Руха».

Как сообщил журналист, между владельцами клубов сейчас сложные отношения, и все уперлось в деньги – 1 млн гривен.

Львовский Рух сейчас возглавляет тренерский штаб Виталия Пономарева, но есть слухи о его возможной отставке в зимнее межсезонье.

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Василий Кобин Александр Поворознюк Ингулец Рух Львов отставка Виталий Пономарев назначение тренера Игорь Бурбас Григорий Козловский
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 7
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WolfofDK
Дивно, що Рух не звирнув увагу на Любеновича. Цікаво було б подивитися
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0
turist86
Дивно, що на Кобіна взагалі є попит
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0
dudigo78
Ну за Лупашка Карпати більше заплатили. Але роботу Лупашка вже тоді було видно, а от який з Кобіна тренер думаю ще невідомо
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0
avk2307
Як думаєте скільки коштує ремонт коробки передач на автобусі Інгульця?
Ну тіпа Поворознюк же казав?
А може акт виконаних робіт скинути? 
Просто цікаво
Може і Карпати потянуть?
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0
Gargantua81
20 тыс евро это много? ну да... много
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0
avk2307
бурбас просто має ще про когось писати окрім мудрика та шахтаря .  і тут така тема. І не заперечить ніхто і написати можна.
А можно було і просто коробку полагодити...Чи не на часі? Нам чітко Поворознюк казав. Це можна тільки у Львові робити...
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0
zelc006
Ось тобі і Ваяя Ковбаса!
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