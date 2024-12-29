Источник: президент Ингульца за переход Кобина в Рух захотел 1 млн грн

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о переговорах между «Рухом» и «Ингульцем» о возможном переходе главного тренера Василия Кобина, руководителя команды из Петрова.

Главным препятствием на пути достижения договоренностей стала сумма компенсации. По информации Бурбаса, «Ингулец» в лице президента Александра Поворознюка запросил 1 млн гривен у Григория Козловского, владельца львовского «Руха».

Как сообщил журналист, между владельцами клубов сейчас сложные отношения, и все уперлось в деньги – 1 млн гривен.

Львовский Рух сейчас возглавляет тренерский штаб Виталия Пономарева, но есть слухи о его возможной отставке в зимнее межсезонье.