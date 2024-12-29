Источник: президент Ингульца за переход Кобина в Рух захотел 1 млн грн
Львовский клуб хотел пригласить на работу наставника клуба-аутсайдера УПЛ
Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о переговорах между «Рухом» и «Ингульцем» о возможном переходе главного тренера Василия Кобина, руководителя команды из Петрова.
Главным препятствием на пути достижения договоренностей стала сумма компенсации. По информации Бурбаса, «Ингулец» в лице президента Александра Поворознюка запросил 1 млн гривен у Григория Козловского, владельца львовского «Руха».
Как сообщил журналист, между владельцами клубов сейчас сложные отношения, и все уперлось в деньги – 1 млн гривен.
Львовский Рух сейчас возглавляет тренерский штаб Виталия Пономарева, но есть слухи о его возможной отставке в зимнее межсезонье.
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Ну тіпа Поворознюк же казав?
А може акт виконаних робіт скинути?
Просто цікаво
Може і Карпати потянуть?
А можно було і просто коробку полагодити...Чи не на часі? Нам чітко Поворознюк казав. Це можна тільки у Львові робити...