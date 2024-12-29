Задолженность за два месяца. У Миная остались только молодые футболисты

В клубе Первой лиги Минай возникла кадровая и финансовая катастрофа. Большая группа игроков покинула команду.

В клубе осталось 12 игроков, из которых 5 выставлены на трансфер. Минимальная задолженность по зарплате в клубе составляет два месяца.

Пять игроков выставлены на трансфер: Тарас Дмитрук, Артур Ременяк, Богдан Чуев, Назарий Воробчак, Кирилл Прокопчук. Кроме них, на контракте в клубе остались только молодые футболисты: Максим Росул, Ярослав Рязанцев, Виталий Рожко, Егор Гуничев, Максим Максимец, Иван Матюшенко.

Остаются в клубе тренерский штаб – Желько Любенович и его помощники – ассистенты Никола Игнатиевич, Игорь Дудник и тренер вратарей Дмитрий Бабенко. Уволены врач, администратор и один из массажистов.