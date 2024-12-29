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Украина. Первая лига
29 декабря 2024, 19:07 | Обновлено 29 декабря 2024, 19:15
460
0

Задолженность за два месяца. У Миная остались только молодые футболисты

В клубе Первой лиги осталось только 12 игроков и тренерский штаб

29 декабря 2024, 19:07 | Обновлено 29 декабря 2024, 19:15
460
0
Задолженность за два месяца. У Миная остались только молодые футболисты
Instagram. Желько Любенович

В клубе Первой лиги Минай возникла кадровая и финансовая катастрофа. Большая группа игроков покинула команду.

В клубе осталось 12 игроков, из которых 5 выставлены на трансфер. Минимальная задолженность по зарплате в клубе составляет два месяца.

Пять игроков выставлены на трансфер: Тарас Дмитрук, Артур Ременяк, Богдан Чуев, Назарий Воробчак, Кирилл Прокопчук. Кроме них, на контракте в клубе остались только молодые футболисты: Максим Росул, Ярослав Рязанцев, Виталий Рожко, Егор Гуничев, Максим Максимец, Иван Матюшенко.

Остаются в клубе тренерский штаб – Желько Любенович и его помощники – ассистенты Никола Игнатиевич, Игорь Дудник и тренер вратарей Дмитрий Бабенко. Уволены врач, администратор и один из массажистов.

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Минай трансферы Желько Любенович Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Артур Ременяк Богдан Чуев Назарий Воробчак Кирилл Прокопчук Егор Гуничев Иван Матюшенко ТаТоТаке долги зарплаты Никола Игнатиевич Дмитрий Бабенко
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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