Англия29 декабря 2024, 20:41 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:47
207
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ВИДЕО. Это разгром. Трент забил четвертый гол Ливерпуля в ворота Вест Хэма
Игрок отметился забитым мячом на 54-й минуте
29 декабря 2024, 20:41 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:47
207
0
29 декабря проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».
Игра проходит на стадионе Лондона.
На 54-й минуте звездный фулбек «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд забил гол в ворота «Вест Хэма», чем увеличил преимущество гостей.
Ранее голами отмечались Луис Диас, Коди Гакпо и Мохамед Салах.
ВИДЕО. Это разгром. Трент забил четвертый гол Ливерпуля в ворота Вест Хэма.
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