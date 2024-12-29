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Англия
29 декабря 2024, 20:41 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:47
207
0

ВИДЕО. Это разгром. Трент забил четвертый гол Ливерпуля в ворота Вест Хэма

Игрок отметился забитым мячом на 54-й минуте

29 декабря 2024, 20:41 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:47
207
0
ВИДЕО. Это разгром. Трент забил четвертый гол Ливерпуля в ворота Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

29 декабря проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».

Игра проходит на стадионе Лондона.

На 54-й минуте звездный фулбек «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд забил гол в ворота «Вест Хэма», чем увеличил преимущество гостей.

Ранее голами отмечались Луис Диас, Коди Гакпо и Мохамед Салах.

ВИДЕО. Это разгром. Трент забил четвертый гол Ливерпуля в ворота Вест Хэма.

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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