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Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 14:46 | Обновлено 14 июля 2023, 14:47
1783
10

Известны подробности. Интер ведет переговоры с Шахтером по Трубину

Личный контракт уже согласован

14 июля 2023, 14:46 | Обновлено 14 июля 2023, 14:47
1783
10
Известны подробности. Интер ведет переговоры с Шахтером по Трубину
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный инсайдер Николо Скира раскрыл подробности переговоров между «Интером» и «Шахтером» по поводу трансфера Анатолия Трубина.

«Шахтер» требует за игрока 20 миллионов евро плюс 20% от следующей продажи. «Интер» дает 10 миллионов плюс 2 миллиона бонусов и 10% от следующей продажи. Переговоры сторон продолжаются.

С самим Трубиным «Интер» уже согласовал личный контракт. Он будет рассчитан до лета 2028 года.

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Интер Милан Шахтер Донецк Анатолий Трубин Николо Скира трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Источник Николо Скира
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Комментарии 10
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Mr Voevudskiy
15+бонусы будет норм)
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+9
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Мішка Тайсон
В Інтера, навідміну від шахтаря, цифри адекватні
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+4
potemkin78
Лунина уже отдали в хорошие руки
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Robert Monroe
Пропозиція така собі, але ясно чому - рік до кінця контракту. Якби продовжили, то таке навіть не розглядали би серйозно.
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+2
Злий Глобинець
Десь посередині зійдуться. 15 мільйонів + 15% від наступного перепродажу буде цілком нормально. І для Інтера, і для Шахтаря, і для Анатолія.
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+1
FunnyCat_____
Надеюсь у Трубина хватит мозгов и силы воли не переподписать контракт 
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0
Александр
Он не стоит 10 млн .удар со средней дистанции это гол 
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-1
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