Известны подробности. Интер ведет переговоры с Шахтером по Трубину

Известный инсайдер Николо Скира раскрыл подробности переговоров между «Интером» и «Шахтером» по поводу трансфера Анатолия Трубина.

«Шахтер» требует за игрока 20 миллионов евро плюс 20% от следующей продажи. «Интер» дает 10 миллионов плюс 2 миллиона бонусов и 10% от следующей продажи. Переговоры сторон продолжаются.

С самим Трубиным «Интер» уже согласовал личный контракт. Он будет рассчитан до лета 2028 года.