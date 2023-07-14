СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину

После потенциальной продажи Андре Онана в «Манчестер Юнайтед», руководство «Интера» собирается подписать двух вратарей – Анатолия Трубина из «Шахтера» и Яна Зоммера из «Баварии».

По обоих футболистам «нерадзурри» уже сформировали первые предложения.

В частности, за Трубина «Интер» изъявляет готовность заплатить 10 миллионов евро, хотя ранее Sport.ua информировал, что «горняки» рассчитывают получить за вратаря не менее 35 миллионов.

Что касается Зоммера, то «Интер» рассчитывает воспользоваться хорошими отношениями с «Баварией» и подписать опытного вратаря менее чем за 6 миллионов евро, которые прописаны в контракте швейцарца с немецким грандом.

Ранее сообщалось, что Трубин и его агенты были замечены в Лондоне за ведением переговоров с посредниками из Саудовской Аравии.