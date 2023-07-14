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Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 11:48 | Обновлено 14 июля 2023, 11:49
5441
2

СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину

Миланский клуб собирается начать переговоры с 10 миллионов евро

14 июля 2023, 11:48 | Обновлено 14 июля 2023, 11:49
5441
2
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

После потенциальной продажи Андре Онана в «Манчестер Юнайтед», руководство «Интера» собирается подписать двух вратарей – Анатолия Трубина из «Шахтера» и Яна Зоммера из «Баварии».

По обоих футболистам «нерадзурри» уже сформировали первые предложения.

В частности, за Трубина «Интер» изъявляет готовность заплатить 10 миллионов евро, хотя ранее Sport.ua информировал, что «горняки» рассчитывают получить за вратаря не менее 35 миллионов.

Что касается Зоммера, то «Интер» рассчитывает воспользоваться хорошими отношениями с «Баварией» и подписать опытного вратаря менее чем за 6 миллионов евро, которые прописаны в контракте швейцарца с немецким грандом.

Ранее сообщалось, что Трубин и его агенты были замечены в Лондоне за ведением переговоров с посредниками из Саудовской Аравии.

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Источник Tuttomercatoweb
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Alexander Киев
15 млн + 10% від майбутнього продажу - як на мене, був би вдалий трансфер для Шахтаря
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+4
Злий Глобинець
Я не розумію, хто тоді буде основним кіпером у Шахтарі? Різник ніби відновився, але його чомусь не ставлять. Твардовський? Він явно слабкий, два останні спаринги це показали. Біда та й годі
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+1
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