Шахтер хочет получить за Трубина 35 миллионов евро
«Горняки» не планируют продавать игрока за бесценок
Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» хочет получить за своего голкипера Анатолия Трубина не менее 35 миллионов евро. «Интер», по нашей информации, такие деньги за голкипера, у которого через год истекает контракт, платить не готов. Итальянцы хотят снизить сумму отступных, предлагая процент от дальнейшей перепродажи игрока.
Если «нерадзурри» не договорятся с «Шахтером», то вторым голкипером в шорт-листе является вратарь молодежной сборной Италии и «Аталанты» Марко Карнесекки, прошедший в сезоне «Кремонезе» в серии B.
Кроме того, была информация, что «Интер» готов вместе с Трубиным подписать голкипера «Баварии» Яна Зоммера. Это произойдет только в случае продажи голкипера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед»
Ранее сообщалось, что «Интер» достиг принципиальной договоренности с Трубиным по поводу контракта и личных условий.
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вполне очевидно Зоммер посильнее вратарь. Он вообще топчик.
Тем более за вратаря.
Или надо тогда Шеву подключать. Или надо продавать в Англию. Но там все занято.
Из топ 10 Италии я не знаю куда может перейти Толик.
Честно Зоммер сильнее.
Юве занято Рома занято Лацио Занято
Милан вместо тетерушане?
Шахтеру пофигу на игрока на его решение.
Может приключится История когда игрок нехотя перейдет. Как м Михаилом
А Шахтар, звичайно смішний. Шкода, якщо в Трубіна реальний шанс піти в Інтер, але не піде через жадібність керівництва Шахтаря. Саме тому таких треба наказувати і уходити безплатно.
Шкода, що в Добика не вистачило мужності і бажання српобувати щось нове і піти грати в Європу і вибрав "бути кращим хлопцем на селі" і залишитися в УПЛ. Помітили, як вже пройшов місяць, як можна переходити, але всі чутки про перехід Довбика вмерли в той момент, коли він пепедіписав контракт. Клуби-середняки, які реально могли його підписати - покрутили пальцем біля скроні і забули про його існування. Бо в них нема платити по 15 мільйонів за посереднього чувака. А серйозним клубам з грошима він нафік не потрібен, є купа інших варіантів. Чувак навіть не основний в своїй збірні і нічого в ній не показує і ті рідкі шанс, коли дають грати.