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Италия
09 июля 2023, 12:59 | Обновлено 09 июля 2023, 13:00
1421
14

Шахтер хочет получить за Трубина 35 миллионов евро

«Горняки» не планируют продавать игрока за бесценок

09 июля 2023, 12:59 | Обновлено 09 июля 2023, 13:00
1421
14
Шахтер хочет получить за Трубина 35 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» хочет получить за своего голкипера Анатолия Трубина не менее 35 миллионов евро. «Интер», по нашей информации, такие деньги за голкипера, у которого через год истекает контракт, платить не готов. Итальянцы хотят снизить сумму отступных, предлагая процент от дальнейшей перепродажи игрока.

Если «нерадзурри» не договорятся с «Шахтером», то вторым голкипером в шорт-листе является вратарь молодежной сборной Италии и «Аталанты» Марко Карнесекки, прошедший в сезоне «Кремонезе» в серии B.

Кроме того, была информация, что «Интер» готов вместе с Трубиным подписать голкипера «Баварии» Яна Зоммера. Это произойдет только в случае продажи голкипера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что «Интер» достиг принципиальной договоренности с Трубиным по поводу контракта и личных условий.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Nordenus
После разгрома от испанцев, решили что 40 лямов будет многовато, за 35 продадут))
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+5
fitnes_sports066
Это диагноз.
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+4
Gargantua
а смысл брать Зоммера за 5 млн а дублера ему за 35?
вполне очевидно Зоммер посильнее вратарь. Он вообще топчик. 
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+2
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Умник
В Италии никогда не выложит такие бабки за игрока из Украины. 
Тем более за вратаря. 
Или надо тогда Шеву подключать. Или надо продавать в Англию. Но там все занято.
Из топ 10 Италии я не знаю куда может перейти Толик.
Честно Зоммер сильнее.
Юве занято Рома занято Лацио Занято 
Милан вместо тетерушане?
Шахтеру пофигу на игрока на его решение. 
Может приключится История когда игрок нехотя перейдет. Как м Михаилом
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+2
Мішка Тайсон
Сміх, воротар який з 6 ударів по воротах пускає 5, не може коштувати навіть і 15 мільонів
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+1
anacreon
Взагалі по ходу Шахтар буде думати, що знову може розвести як з Мудриком і натягувати ціну. Через що Інтер зіллється, бо таких багатих лохів як Челсі в Італії нема. І тільки зимою Трубін зможе підписувати попередні контракти, акщо вистачить сили волі не піддаватися погрозам керівництва, яке буде бігати з паяльниками і вимагати продлити контракт. Все під "пацанську обіцянку продати за адекватні гроші", після чого знову виставить цінник в 35 мільйонів і буде Трубін сидіти  Шахтарі до старості.
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+1
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Andrew
15 +бонуси це максимум. Бо через півроку може підписати попередній контракт і безкоштовно піти
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+1
Олег Мандрівник
Второй раз финт не прокатит
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0
Vladislav Pohily
Тоді прийдеться Трубіну рік на банці посидіти, або новий контракт підписувати. А взагалі дивна така позиція, враховуючи, що Трубіна явно не продати за стільки, та й взагалі у Шахти є Різник, який, я на мене, не гірший за Трубіна.
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0
Злий Глобинець
Можна й за 40. Тільки спочатку Трубін має продовжити контракт із ШД. 
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0
anacreon
Шановний Інтер, Реал віддасть Луніна і за 5. А еще краще оренда на рік з правом викупу.
А Шахтар, звичайно смішний. Шкода, якщо в Трубіна реальний шанс піти в Інтер, але не піде через жадібність керівництва Шахтаря. Саме тому таких треба наказувати і уходити безплатно.
Шкода, що в Добика не вистачило мужності і бажання српобувати щось нове і піти грати в Європу і вибрав "бути кращим хлопцем на селі" і залишитися в УПЛ. Помітили, як вже пройшов місяць, як можна переходити, але всі чутки про перехід Довбика вмерли в той момент, коли він пепедіписав контракт. Клуби-середняки, які реально могли його підписати - покрутили пальцем біля скроні і забули про його існування.  Бо в них нема платити по 15 мільйонів за посереднього чувака. А серйозним клубам з грошима він нафік не потрібен, є купа інших варіантів. Чувак навіть не основний в своїй збірні і нічого в ній не показує і ті рідкі шанс, коли дають грати.
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0
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