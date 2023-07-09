Шахтер хочет получить за Трубина 35 миллионов евро

Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» хочет получить за своего голкипера Анатолия Трубина не менее 35 миллионов евро. «Интер», по нашей информации, такие деньги за голкипера, у которого через год истекает контракт, платить не готов. Итальянцы хотят снизить сумму отступных, предлагая процент от дальнейшей перепродажи игрока.

Если «нерадзурри» не договорятся с «Шахтером», то вторым голкипером в шорт-листе является вратарь молодежной сборной Италии и «Аталанты» Марко Карнесекки, прошедший в сезоне «Кремонезе» в серии B.

Кроме того, была информация, что «Интер» готов вместе с Трубиным подписать голкипера «Баварии» Яна Зоммера. Это произойдет только в случае продажи голкипера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что «Интер» достиг принципиальной договоренности с Трубиным по поводу контракта и личных условий.