Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере

Переход Анатолия Трубин из «Шахтера» в «Интер» выглядит все более вероятным. По информации итальянских СМИ, миланский клуб уже согласовал условия личного контракта с голкипером сборной Украины.

Трубин получит контракт на 5 лет с зарплатой в 1,8 миллиона евро в год. Что касается суммы трансфера, то «Шахтер» требует за игрока 15 миллионов евро, «Интер» дает 10 миллионов.

Напомним, переход Трубина в «Интер» зависит от продажи Андре Онаны в «Манчестер Юнайтед».