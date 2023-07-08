Италия08 июля 2023, 11:48 |
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Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
Голкипер «Шахтера» согласовал 5-летний контракт
08 июля 2023, 11:48 |
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Переход Анатолия Трубин из «Шахтера» в «Интер» выглядит все более вероятным. По информации итальянских СМИ, миланский клуб уже согласовал условия личного контракта с голкипером сборной Украины.
Трубин получит контракт на 5 лет с зарплатой в 1,8 миллиона евро в год. Что касается суммы трансфера, то «Шахтер» требует за игрока 15 миллионов евро, «Интер» дает 10 миллионов.
Напомним, переход Трубина в «Интер» зависит от продажи Андре Онаны в «Манчестер Юнайтед».
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Комментарии 1
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Зарплата нормальна. Щодо суми трансферу, то зійдуться десь посередині. Але все одно є ризик, що там Трубін опиниться на лавці, якщо інтерісті паралельно куплять досвідченішого кіпера.
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