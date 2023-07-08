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Англия
08 июля 2023, 03:41 | Обновлено 08 июля 2023, 04:22
148
0

Источник: Ман Юнайтед близок к подписанию голкипера Андре Онаны

В случае ухода камерунца «Интер» планирует подписать Анатолия Трубина

08 июля 2023, 03:41 | Обновлено 08 июля 2023, 04:22
148
0
Источник: Ман Юнайтед близок к подписанию голкипера Андре Онаны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию вратаря Андре Онаны, который выступает за «Интер».

27-летний камерунский голкипер и английский клуб уже согласовали условия личного контракта.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, прошел положительный раунд переговоров, и окончательная заявка от МЮ поступит всокре.

Ожидается, что сделка будет заключена ближе к концу следующей недели. «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы Онана отправился с клубом в предсезонный тур по США.

В случае ухода камерунца «Интер» планирует подписать Анатолия Трубина, голкипера «Шахтера». По данным инсайдеров, контракт Трубина с нерадзурри будет заключен на 5 сезонов.

В минувшем сезоне Андре Онана сыграл 41 матч за «Интер» (19 сухих игр) и пропустил 36 мячей, если учитывать все клубные турниры.

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Источник Фабрицио Романо
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