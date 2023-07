Источник: Ман Юнайтед близок к подписанию голкипера Андре Онаны

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию вратаря Андре Онаны, который выступает за «Интер».

27-летний камерунский голкипер и английский клуб уже согласовали условия личного контракта.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, прошел положительный раунд переговоров, и окончательная заявка от МЮ поступит всокре.

Ожидается, что сделка будет заключена ближе к концу следующей недели. «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы Онана отправился с клубом в предсезонный тур по США.

В случае ухода камерунца «Интер» планирует подписать Анатолия Трубина, голкипера «Шахтера». По данным инсайдеров, контракт Трубина с нерадзурри будет заключен на 5 сезонов.

В минувшем сезоне Андре Онана сыграл 41 матч за «Интер» (19 сухих игр) и пропустил 36 мячей, если учитывать все клубные турниры.

Manchester United are now really close to signing André Onana! Positive round of talks, final bid to arrive soon then done deal. 🚨🚨🔴 #MUFC



Told deal will be SEALED by the end of next week.



Personal terms agreed.



✈️ Man United want Onana to travel for USA pre season tour. pic.twitter.com/f4lRQ0L1Ir