Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет

Миланский футбольный клуб «Интер» достиг принципиальной договоренности с 21-летним украинским голкипером донецкого «Шахтера» Анатолием Трубиным.

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. Источник сообщает, что контракт будет рассчитан до 2028 года.

Также Скира подтверждает тот фак, что Трубин перейдет в «Интер» только в том случае, если Андре Онана покинет «нерадзурри» и перейдет в «Манчестер Юнайтед».

