Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Николо Скира утверждает, что Анатолий перейдет в миланскую команду
Миланский футбольный клуб «Интер» достиг принципиальной договоренности с 21-летним украинским голкипером донецкого «Шахтера» Анатолием Трубиным.
Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. Источник сообщает, что контракт будет рассчитан до 2028 года.
Также Скира подтверждает тот фак, что Трубин перейдет в «Интер» только в том случае, если Андре Онана покинет «нерадзурри» и перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Agreement in principle between #Inter and Anatoliy #Trubin for a contract until 2028. Nerazzurri will try to sign him from #Shakhtar, if #Onana goes to #ManchesterUnited. #transfers https://t.co/0P7bTxFd4i— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2023
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