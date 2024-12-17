Он изменил все. Определен величайший революционер в истории футбола
Первую строчку в рейтинге занял легендарный Йохан Кройф
Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших вратарей в мире на данный момент.
Лидирует в списке трехкратный обладатель Золотого мяча легендарный полузащитник «Барселоны» и «Аякса» Йохан Кройф. Вторая строчка отошла иконе аргентинского футбола Диего Марадоне, бронза рейтинга у Жана-Марка Босмана.
На четвертой строчке разместился Джастин Фашану, а Вив Андерсон – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Стэнли Мэтьюз, Антонин Паненка, Клод Макелеле, Мануэль Нойер и Тревор Фрэнсис.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
10 величайших революционеров в истории футбола от Give Me Sport
- Йохан Кройф
- Диего Марадона
- Жан-Марк Босман
- Джастин Фашану
- Вив Андерсон
- Стэнли Мэтьюз
- Антонин Паненка
- Клод Макелеле
- Мануэль Нойер
- Тревор Фрэнсис
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