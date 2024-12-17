Он изменил все. Определен величайший революционер в истории футбола

Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших вратарей в мире на данный момент.

Лидирует в списке трехкратный обладатель Золотого мяча легендарный полузащитник «Барселоны» и «Аякса» Йохан Кройф. Вторая строчка отошла иконе аргентинского футбола Диего Марадоне, бронза рейтинга у Жана-Марка Босмана.

На четвертой строчке разместился Джастин Фашану, а Вив Андерсон – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Стэнли Мэтьюз, Антонин Паненка, Клод Макелеле, Мануэль Нойер и Тревор Фрэнсис.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

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