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17 декабря 2024, 03:31 |
216
0

Он изменил все. Определен величайший революционер в истории футбола

Первую строчку в рейтинге занял легендарный Йохан Кройф

17 декабря 2024, 03:31 |
216
0
Он изменил все. Определен величайший революционер в истории футбола
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших вратарей в мире на данный момент.

Лидирует в списке трехкратный обладатель Золотого мяча легендарный полузащитник «Барселоны» и «Аякса» Йохан Кройф. Вторая строчка отошла иконе аргентинского футбола Диего Марадоне, бронза рейтинга у Жана-Марка Босмана.

На четвертой строчке разместился Джастин Фашану, а Вив Андерсон – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Стэнли Мэтьюз, Антонин Паненка, Клод Макелеле, Мануэль Нойер и Тревор Фрэнсис.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

10 величайших революционеров в истории футбола от Give Me Sport

  1. Йохан Кройф
  2. Диего Марадона
  3. Жан-Марк Босман
  4. Джастин Фашану
  5. Вив Андерсон
  6. Стэнли Мэтьюз
  7. Антонин Паненка
  8. Клод Макелеле
  9. Мануэль Нойер
  10. Тревор Фрэнсис

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Йохан Кройф Диего Марадона Антонин Паненка GiveMeSport рейтинг
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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