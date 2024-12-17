У кого 8.2? Стала известна оценка Забарного в матче против Вест Хэма

16 декабря в 22:00 состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Вест Хэмом».

Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Встреча завершилась со счётом 1:1. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провёл на поле весь матч.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,5 балла, а лучшим игроком встречи стал полузащитник «Борнмута» Райан Кристи (8,2).