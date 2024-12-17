Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 8.2? Стала известна оценка Забарного в матче против Вест Хэма
Англия
17 декабря 2024, 06:10 |
152
0

У кого 8.2? Стала известна оценка Забарного в матче против Вест Хэма

«Борнмут» вырвал ничью на последних минутах

17 декабря 2024, 06:10 |
152
0
У кого 8.2? Стала известна оценка Забарного в матче против Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря в 22:00 состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Вест Хэмом».

Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Встреча завершилась со счётом 1:1. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провёл на поле весь матч.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,5 балла, а лучшим игроком встречи стал полузащитник «Борнмута» Райан Кристи (8,2).

По теме:
ФОТО. Погба и не только. Лучшие мемы про Мудрика после допинг-скандала
«Хоть где-то позитив». Реакция болельщиков на допинг-скандал Мудрика
ФАНАТКА ДНЯ. Марта Диас – девушка, из-за которой ты станешь болеть за Реал
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига WhoScored оценки Борнмут Вест Хэм Борнмут - Вест Хэм Илья Забарный Райан Кристи
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Футбол | 16 декабря 2024, 15:23 41
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед

Динамо набрало 43 очка и на 5 баллов опережает Александрию

Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
Футбол | 16 декабря 2024, 15:50 37
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры

Стоимость контракта Ильи Забарного составляет 38 млн евро по версии Transfermarkt

Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Футбол | 17.12.2024, 01:27
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Зуб, Хома, Бесєдін и Рыбка. Украинцы, в карьерах которых был допинг
Футбол | 17.12.2024, 05:15
Зуб, Хома, Бесєдін и Рыбка. Украинцы, в карьерах которых был допинг
Зуб, Хома, Бесєдін и Рыбка. Украинцы, в карьерах которых был допинг
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Футбол | 16.12.2024, 10:46
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
15.12.2024, 08:33 9
Бокс
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 669
Футбол
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 21
Футбол
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
15.12.2024, 00:45 3
Бокс
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
16.12.2024, 07:45 11
Футбол
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
15.12.2024, 08:58 5
Бокс
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
15.12.2024, 21:05
Футбол
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем