Англия17 декабря 2024, 06:10 |
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У кого 8.2? Стала известна оценка Забарного в матче против Вест Хэма
«Борнмут» вырвал ничью на последних минутах
17 декабря 2024, 06:10 |
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16 декабря в 22:00 состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Вест Хэмом».
Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Встреча завершилась со счётом 1:1. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провёл на поле весь матч.
Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,5 балла, а лучшим игроком встречи стал полузащитник «Борнмута» Райан Кристи (8,2).
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