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Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 05:15 |
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Зуб, Хома, Бесєдін и Рыбка. Украинцы, в карьерах которых был допинг

Теперь под подозрением на употребление допинга игрок «Челси» Михаил Мудрик

17 декабря 2024, 05:15 |
350
0
Зуб, Хома, Бесєдін и Рыбка. Украинцы, в карьерах которых был допинг
fcordabasy.kz. Артем Беседин

Первым украинским футболистом (во времена независимости), которого поймали на употреблении допинга был игрок польской «Легии» Роман Зуб. Бывший игрок луганской «Зари» и луцкой «Волыни» подписал 3-летний контракт с польским клубом в 1993 году.

После 10-ти матчей, проведенных за «Легию», Роман Зуб сдал положительный тест на употребление допинга и получил однолетнюю дисквалификацию. Игрока обвинили в приеме тестостерона.

Несмотря на расторжение контракта с польским клубом, Роман Зуб смог восстановить карьеру и подписал контракт с львовскими «Карпатами». Но через три сезона игрок и клуб попрощались. После того Зуб играл за команды низших лиг.

Ярослав Хома известен своими выступлениями за луцкую «Волынь» и львовские «Карпаты». В 2001 году даже подписал контракт с донецким «Шахтером». В том же году дебютировал за сборную Украины в матче против Грузии в отборе к Чемпионату мира 2002 года.

Переход в «горняков» был не очень удачным, ведь Хома в основном играл за дубль, поэтому принял решение вернуться в «Карпаты». В 2003 году получил семимесячную дисквалификацию по подозрению в употреблении допинга. Доигрывал карьеру в запорожском «Металлурге» и луцкой «Волыни», но в основной состав попадал очень редко.

Какие же надежды возлагались на украинского голкипера Александра Рыбку. Воспитанник киевского «Динамо» в 2010 году перешел в «Оболонь». Там голкипер показал очень хорошую игру и был замечен скаутами донецкого «Шахтера», который приобрел Рыбку в 2011 году.

30 января 2012 года УЕФА дисквалифицировала Рыбку от официальных матчей на 2 года из-за запрещенного вещества фуросемид, которое было найдено в анализах игрока.

После отбывания дисквалификации вратарь подписал контракт с «Динамо», но за два сезона принял участие в 20 матчах. Рыбка до сих пор не завершил игровую карьеру. 37-летний голкипер имеет контракт с киевской «Оболонью». Также в его карьере после дисквалификации были клубы из Турции, Латвии, Азербайджана.

Воспитанник киевского «Динамо» Артем Беседин начал свою карьеру в клубе в 2013 году. В 2016-м дебютировал за основную команду в матче против «Карпат». Вроде бы все неплохо складывалось у форварда. Были даже вызовы в сборную Украины, но 19 декабря 2019 года Беседину объявили обвинения в возможном употреблении допинга. Впоследствии игрок получил однолетнюю дисквалификацию.

Беседин после отбывания дисквалификации продолжал быть игроком «Динамо». Далее у игрока была в карьере кипрская «Омония» в которой он сыграл всего 10 матчей, а сейчас украинец является игроком «Ордабаси».

Накануне появилась информация, что в анализах допинг-проб Михаила Мудрика обнаружили запрещенное вещество.

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чемпионат Украины по футболу допинг Ярослав Хома Александр Рыбка Артем Беседин Михаил Мудрик эксклюзив
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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