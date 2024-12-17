Зуб, Хома, Бесєдін и Рыбка. Украинцы, в карьерах которых был допинг
Теперь под подозрением на употребление допинга игрок «Челси» Михаил Мудрик
Первым украинским футболистом (во времена независимости), которого поймали на употреблении допинга был игрок польской «Легии» Роман Зуб. Бывший игрок луганской «Зари» и луцкой «Волыни» подписал 3-летний контракт с польским клубом в 1993 году.
После 10-ти матчей, проведенных за «Легию», Роман Зуб сдал положительный тест на употребление допинга и получил однолетнюю дисквалификацию. Игрока обвинили в приеме тестостерона.
Несмотря на расторжение контракта с польским клубом, Роман Зуб смог восстановить карьеру и подписал контракт с львовскими «Карпатами». Но через три сезона игрок и клуб попрощались. После того Зуб играл за команды низших лиг.
Ярослав Хома известен своими выступлениями за луцкую «Волынь» и львовские «Карпаты». В 2001 году даже подписал контракт с донецким «Шахтером». В том же году дебютировал за сборную Украины в матче против Грузии в отборе к Чемпионату мира 2002 года.
Переход в «горняков» был не очень удачным, ведь Хома в основном играл за дубль, поэтому принял решение вернуться в «Карпаты». В 2003 году получил семимесячную дисквалификацию по подозрению в употреблении допинга. Доигрывал карьеру в запорожском «Металлурге» и луцкой «Волыни», но в основной состав попадал очень редко.
Какие же надежды возлагались на украинского голкипера Александра Рыбку. Воспитанник киевского «Динамо» в 2010 году перешел в «Оболонь». Там голкипер показал очень хорошую игру и был замечен скаутами донецкого «Шахтера», который приобрел Рыбку в 2011 году.
30 января 2012 года УЕФА дисквалифицировала Рыбку от официальных матчей на 2 года из-за запрещенного вещества фуросемид, которое было найдено в анализах игрока.
После отбывания дисквалификации вратарь подписал контракт с «Динамо», но за два сезона принял участие в 20 матчах. Рыбка до сих пор не завершил игровую карьеру. 37-летний голкипер имеет контракт с киевской «Оболонью». Также в его карьере после дисквалификации были клубы из Турции, Латвии, Азербайджана.
Воспитанник киевского «Динамо» Артем Беседин начал свою карьеру в клубе в 2013 году. В 2016-м дебютировал за основную команду в матче против «Карпат». Вроде бы все неплохо складывалось у форварда. Были даже вызовы в сборную Украины, но 19 декабря 2019 года Беседину объявили обвинения в возможном употреблении допинга. Впоследствии игрок получил однолетнюю дисквалификацию.
Беседин после отбывания дисквалификации продолжал быть игроком «Динамо». Далее у игрока была в карьере кипрская «Омония» в которой он сыграл всего 10 матчей, а сейчас украинец является игроком «Ордабаси».
Накануне появилась информация, что в анализах допинг-проб Михаила Мудрика обнаружили запрещенное вещество.
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