Проваленный допинг-тест Мудрика, победа «Динамо», игра Забавного
Главные новости за 16 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 16 декабря.
1А. Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
У Михаила Мудрика серьезные проблемы
1В. Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Звезду «Челси» могут дисквалифицировать на срок до 4 лет
2А. Зимнее потепление. Динамо минимально одолело Верес в Киеве
Команда Шовковского ушла на перерыв в статусе абсолютного фаворита чемпионской гонки
2В. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хотели реабилитироваться за результат в Лиге Европы»
Киевское «Динамо» победило ровенский «Верес»
3А. Кривбасс собирается вернуть из аренды полузащитника и форварда
Владислав Семотюк и Денис Устименко зимой присоединятся к команде
3В. Полесье заинтересовано в приобретении еще одного футболиста из Израиля
Игроком житомирского клуба может стать Томер Йосефи из Хапоэля Беер-Шева
4. Обмен уколами в концовке. Борнмут с Забарным и Вест Хэм разошлись миром
Вечером 16 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги
5А. Рейтинг WTA. Обновленное место Ястремской после Лиможа, рекорд Олейниковой
Даяна вернула себе 33-ю строчку благодаря всего одной победе на 125-тысячнике во Франции
5В. Украинская теннисистка потренировалась с экс-первой ракеткой в Дубае
Катарина Завацкая провела тренировку вместе с Симоной Халеп
6А. «Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри
Малик Скотт ждет победы Александра
6В. «Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
Украинец пообещал нокаутировать Тайсона
7А. Плотницкий почти самостоятельно победил Верону и снова получил звание MVP
Олег признается лучшим в пятом матче подряд
7В. Клубный ЧМ по волейболу. Трофей завоевала клуб, с трудом прошедший в финал
Бразильский «Крузейро» выиграл титул пятый раз в истории
8. Артур Чолач расписался в воротах Юты. Это пятая шайба украинца в сезоне
«Тахо Найтс Монстерс» победил «Гриззлиз» в третьем очном матче за четыре дня
9. Реванш Кривбасса, спасение Каплиенко, поражение Шахтера
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10. Зуб, Хома, Бесєдін и Рыбка. Украинцы, в карьерах которых был допинг
Теперь под подозрением на употребление допинга игрок «Челси» Михаил Мудрик
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