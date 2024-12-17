Проваленный допинг-тест Мудрика, победа «Динамо», игра Забавного

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 16 декабря.

1А. Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?

У Михаила Мудрика серьезные проблемы

1В. Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг

Звезду «Челси» могут дисквалифицировать на срок до 4 лет

2А. Зимнее потепление. Динамо минимально одолело Верес в Киеве

Команда Шовковского ушла на перерыв в статусе абсолютного фаворита чемпионской гонки

2В. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хотели реабилитироваться за результат в Лиге Европы»

Киевское «Динамо» победило ровенский «Верес»

3А. Кривбасс собирается вернуть из аренды полузащитника и форварда

Владислав Семотюк и Денис Устименко зимой присоединятся к команде

3В. Полесье заинтересовано в приобретении еще одного футболиста из Израиля

Игроком житомирского клуба может стать Томер Йосефи из Хапоэля Беер-Шева

4. Обмен уколами в концовке. Борнмут с Забарным и Вест Хэм разошлись миром

Вечером 16 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги

5А. Рейтинг WTA. Обновленное место Ястремской после Лиможа, рекорд Олейниковой

Даяна вернула себе 33-ю строчку благодаря всего одной победе на 125-тысячнике во Франции

5В. Украинская теннисистка потренировалась с экс-первой ракеткой в Дубае

Катарина Завацкая провела тренировку вместе с Симоной Халеп

6А. «Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри

Малик Скотт ждет победы Александра

6В. «Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш

Украинец пообещал нокаутировать Тайсона

7А. Плотницкий почти самостоятельно победил Верону и снова получил звание MVP

Олег признается лучшим в пятом матче подряд

7В. Клубный ЧМ по волейболу. Трофей завоевала клуб, с трудом прошедший в финал

Бразильский «Крузейро» выиграл титул пятый раз в истории

8. Артур Чолач расписался в воротах Юты. Это пятая шайба украинца в сезоне

«Тахо Найтс Монстерс» победил «Гриззлиз» в третьем очном матче за четыре дня

9. Реванш Кривбасса, спасение Каплиенко, поражение Шахтера

Самые интересные события 17-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10. Зуб, Хома, Бесєдін и Рыбка. Украинцы, в карьерах которых был допинг

Теперь под подозрением на употребление допинга игрок «Челси» Михаил Мудрик