Назвал два фактора. Бущан объяснил провал Динамо в Лиге Европы

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан объяснил провальное выступление «бело-синих» в Лиге Европы. Голкипер признался, что уровень еврокубков гораздо выше, чем в УПЛ.

– От киевского «Динамо» всегда ждут хороших результатов. То, что происходит у нас в чемпионате Украины, не проходит в Европе. Это такой уровень у нас сейчас.

– Вы проиграли 0:3 в Сан-Себастьяне и вас там погоняли. Так ли велика разница в классе между двумя командами?

– В Европе за любую маленькую ошибку нас сразу наказывают. Я уверен, что ни одна команда в мире, если бы у нее была такая логистика, не смогла бы побеждать в каждой встрече.

– Восстановления у вас нет?

– Его вообще нет. В качестве примера расскажу наш график. Мы играем в четверг в Европе, в пятницу утром мы летим в Польшу, вечером садимся в поезд. В Киев приезжаем днем ​​в субботу и сразу едем на базу. Там тренировки, короткое восстановление. В воскресенье – игра чемпионата Украины. А в понедельник утром мы снова уезжаем в Польшу на очередной матч. Могу сказать спасибо нашим воинам из ВСУ, которые дают нам возможность играть.

– У вас еще команда молодая и ребята хотя могут восстановиться.

– Но какая молодая – средний возраст 25 лет. Есть и опытные ребята и помоложе. Это очень сложно, – сказал Бущан.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. У подопечных Александра Шовковского есть 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей. В Лиге Европы дела гораздо хуже. «Динамо» проиграло все шесть матчей турнира и находится на последнем городе турнирной таблицы.

Ранее Александр Шовковский сделал заявление о трансферах «Динамо» зимой.