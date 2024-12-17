Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назвал два фактора. Бущан объяснил провал Динамо в Лиге Европы
Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 07:07 |
629
0

Назвал два фактора. Бущан объяснил провал Динамо в Лиге Европы

Голкипер заявил о разном уровне команд в УПЛ и еврокубках

17 декабря 2024, 07:07 |
629
0
Назвал два фактора. Бущан объяснил провал Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан объяснил провальное выступление «бело-синих» в Лиге Европы. Голкипер признался, что уровень еврокубков гораздо выше, чем в УПЛ.

– От киевского «Динамо» всегда ждут хороших результатов. То, что происходит у нас в чемпионате Украины, не проходит в Европе. Это такой уровень у нас сейчас.

– Вы проиграли 0:3 в Сан-Себастьяне и вас там погоняли. Так ли велика разница в классе между двумя командами?

– В Европе за любую маленькую ошибку нас сразу наказывают. Я уверен, что ни одна команда в мире, если бы у нее была такая логистика, не смогла бы побеждать в каждой встрече.

– Восстановления у вас нет?

– Его вообще нет. В качестве примера расскажу наш график. Мы играем в четверг в Европе, в пятницу утром мы летим в Польшу, вечером садимся в поезд. В Киев приезжаем днем ​​в субботу и сразу едем на базу. Там тренировки, короткое восстановление. В воскресенье – игра чемпионата Украины. А в понедельник утром мы снова уезжаем в Польшу на очередной матч. Могу сказать спасибо нашим воинам из ВСУ, которые дают нам возможность играть.

– У вас еще команда молодая и ребята хотя могут восстановиться.

– Но какая молодая – средний возраст 25 лет. Есть и опытные ребята и помоложе. Это очень сложно, – сказал Бущан.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. У подопечных Александра Шовковского есть 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей. В Лиге Европы дела гораздо хуже. «Динамо» проиграло все шесть матчей турнира и находится на последнем городе турнирной таблицы.

Ранее Александр Шовковский сделал заявление о трансферах «Динамо» зимой.

По теме:
Защитник Полесья пристыдил Шахтер, сравнив с аутсайдерами УПЛ
Зуб, Хома, Бесєдін и Рыбка. Украинцы, в карьерах которых был допинг
ФОТО. Игроку Динамо подарили полный набор Сталкера. Суркис хвастается
Георгий Бущан Лига Европы Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Футбол | 17 декабря 2024, 01:09 44
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?

У Михаила Мудрика серьезные проблемы

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Футбол | 16 декабря 2024, 15:23 41
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед

Динамо набрало 43 очка и на 5 баллов опережает Александрию

«Хоть где-то позитив». Реакция болельщиков на допинг-скандал Мудрика
Футбол | 17.12.2024, 07:21
«Хоть где-то позитив». Реакция болельщиков на допинг-скандал Мудрика
«Хоть где-то позитив». Реакция болельщиков на допинг-скандал Мудрика
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
Бокс | 16.12.2024, 08:40
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 16.12.2024, 13:31
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
16.12.2024, 10:01 1
Футбол
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
15.12.2024, 08:33 9
Бокс
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
15.12.2024, 21:05
Футбол
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 669
Футбол
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
15.12.2024, 16:20 7
Футбол
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
15.12.2024, 07:50 2
Бокс
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 28
Футбол
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
16.12.2024, 08:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем