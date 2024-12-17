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Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 07:27 | Обновлено 17 декабря 2024, 07:30
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Защитник Полесья пристыдил Шахтер, сравнив с аутсайдерами УПЛ

Эдуард Сарапий высказался о победе над «Шахтером» в 17 туре УПЛ

17 декабря 2024, 07:27 | Обновлено 17 декабря 2024, 07:30
280
0
Защитник Полесья пристыдил Шахтер, сравнив с аутсайдерами УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сарапий

Защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий дерзко отреагировал на победу «волков» над «Шахтером» в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги (1:0).

«Мы уже побеждали их, потому это обычная наша игра. «Шахтер» такой же соперник, как «Ингулец» и «Левый Берег», поэтому также дают 3 очка. Нам нужно побеждать не только «Шахтер» в этом сезоне, но и других.

Настроение команды на чемпиона Украины, поэтому всегда хочется побеждать чемпионов. Если мы хотим чего-то добиться – нужно проходить через такие поединки, вырывать их», – сказал Эдуард.

В нынешнем сезоне «Полесье» занимает 5 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.«Шахтер» находится на третьей строчке с 33 баллами после 16 игр.

Ранее стало известно, что Буткевич анонсировал два трансфера «Полесья» в зимнее межсезонье.

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Эдуард Сарапий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье - Шахтер Ингулец Левый Берег Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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