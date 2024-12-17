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17 декабря 2024, 02:37 |
307
0

ВИДЕО. Жена Коноплянки зажигает на «голых танцах» в Емене

Виктория Коноплянка любит экзотический отдых

17 декабря 2024, 02:37 |
307
0
ВИДЕО. Жена Коноплянки зажигает на «голых танцах» в Емене
Instagram. Виктория Коноплянка

Жена экс-футболиста Евгения КоноплянкиВиктория – провела недельный ретрит на еменском острове Сокотра в компании жены экс-футболиста «Днепра» Александра Кобахидзе.

Оля Кобахидзе была организаторкой этого мероприятия и, кроме Виктории, было ещё несколько девушек.

Они плавали голышом, танцевали у костра, знакомились с местными обычаями, погрузив себя в атмосферу беззаботности и познания себя.

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Жена экс-футболиста «Днепра» и сборной Украины выбрала отдых вдали от роскошных курортов, для неё главное – хорошая компания.

«Большое спасибо за это путешествие. Я тебя обожаю», – написала Виктория избраннице Сандро Кобахидзе.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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