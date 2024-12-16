Реванш Кривбасса, спасение Каплиенко, поражение Шахтера

Осенняя часть сезона завершилась. УПЛ уходит на зимний перерыв. «Ворскла» проиграла третий матч подряд – в этот раз «Левому берегу». «Кривбасс» одолел «Карпаты». Первый матч ЛНЗ без Карраско: и черкасчане наконец-то не проиграли. «Оболонь» неожиданно победила на выезде «Рух». В центральном матче тура «Шахтер» опять проиграл «Полесью». «Динамо» победило «Верес» и ушло на зимние каникулы безоговорочным лидером чемпионского забега.

Решение тура

Три поражения подряд на финише осенней части сезона: наверное, «Ворскла» ожидала большего, приглашая на должность главного тренера Юрия Максимова. Но и Юрий Максимов наверняка ожидал большего от своей новой-старой команды. После поражения от «Левого берега» наставник полтавской команды заявил, что в весенней части сезона не рассчитывает сразу на семерых игроков – Шкриеля, Ковталюка, Кулаковского, Черноморца, Корниенко, Пруса и Черныша. Руководство клуба поддержало инициативу Максимова.

Дебют тура

ФК ЛНЗ. Андрей Дикань

Накануне поединка против «Александрии» руководство ЛНЗ наконец-то официально объявило о прекращении сотрудничества с Андресом Карраско. Испанец покинул команду после серии проигранных матчей. Вместо него на последний поединок в году черкасскую команду вывел в качестве наставника Андрей Дикань. И первый блин для бывшего голкипера сборной Украины не оказался комом: почетная ничья с одним из лидеров чемпионата.

Драма тура

На 53-й минуте матча «Александрия» – ЛНЗ защитник гостей Каплиенко потерял сознание в штрафной площади своей команды. Первую медицинскую помощь ему оказал капитан александрийцев Ковалец. Затем на поле выехала карета скорой помощи, однако игрок уже пришел в себя и самостоятельно покинул пределы поля. После матча на сайте ЛНЗ появилось сообщение, что с Каплиенко все хорошо.

Реванш тура

«Кривбасс» проиграл в матче первого круга «Карпатам». Проиграл разгромно – 0:3. Наставник гостей Юрий Вернидуб тогда метал молнии в адрес и судей, и тренерского штаба львовской команды, отказавшись в итоге пожать руку коллеге. В родных стенах «Кривбасс» взял реванш. Уверенный реванш. Правда, до полной сатисфакции не хватило одного мяча. И да, Твердохлиб снова забил. Уже седьмой гол в последних пяти поединках.

Недовольство тура

После матча с «Кривбассом» настал черед высказывать недовольство судейством уже наставнику «Карпат». Владислав Лупашко заявил, что «Когда одинаковые моменты трактуются по-разному, футболисты это чувствуют и начинают нервничать. Такие моменты – это чувство футболиста, когда есть несправедливость», – заявил Лупашко.

Инцидент тура

Во время перерыва в матче «Заря» – «Черноморец» на стадионе «Динамо» неожиданно пропало освещение. Полностью. Стадион погрузился во тьму. За несколько минут неисправность была устранена. Однако все равно не все прожекторы были включены.

Серия тура

Проиграв «Заре», «Черноморец» довел число проигранных подряд встреч до шести. Это самая длинная проигрышная серия «моряков» с 2018 года.

Развязки тура

Исход матча между «Зарей» и «Черноморцем» решился на последних секундах встречи. Башич решился на удар из-за пределов штрафной площади, и мяч после его сильного удара залетел в нижний угол ворот одесситов.

На последних секундах решилась и доля матча «Полесья» и «Шахтера». Хозяева в последней затяжной атаке воспользовались провалом центра защиты «горняков», и Михайличенко точно пробил в угол ворот.

Джокер тура

На второй тайм матча «Ингулец» – «Колос» в составе номинальных гостей появился Ориховский, который заменил Диего. Спустя одиннадцать минут Павел снял все вопросы о победителе этого поединка, забив практически в пустые ворота.

Неожиданность тура

«Рух» в родных стенах – серьезная угроза для любого соперника. Но, как оказалось, не для «Оболони». Аутсайдер не просто дал бой команде Виталия Пономарева, но и добыл комфортную по счету победу – 3:1. Это впервые в нынешнем сезоне «пивовары» забили три мяча в одном поединке.

Матч тура

Воскресную программу тура закрывал центральный поединок – «Шахтер» гостил у «Полесья». Дончане до этого еще не побеждали житомирскую команду. Более того, в предыдущих трех встречах «Шахтер» еще не забивал «Полесью». Не победили «горняки» и в этот раз. И не забили тоже. Первую половину встречи активнее провели хозяева, вторую – уже гости. Однако последнее слово все равно оказалось за подопечными Имада Ашура. В затяжной атаке победную точку в конце поединка поставил Михайличенко.

ФК Полесье. Богдан Михайличенко

Демарш тура

После финального свистка в матче «Полесье» – «Шахтер» главный тренер дончан Марино Пушич не пожал руку главному тренеру «Полесья» Имаду Ашуру. Этот жест не красит наставника «горняков». Проигрывать тоже нужно уметь.

Слова тура

После матча с «Полесьем» главный тренер «Шахтера» Марино Пушич заявил, что не переживает за свое будущее в донецком клубе: «Иногда вашей работой могут быть действительно недовольны – это нормальная часть футбола. Но я действительно не переживаю по этому поводу. Я выполняю свою работу, я сосредоточен на своем месте. Футбол - это такая вещь, где вы действительно не всегда получаете то, что заслуживаете. Мое потенциальное будущее меня не беспокоит в таком контексте».

Возвращение тура

Из-за травмы Александр Пихаленок не играл за «Динамо» с начала октября. И вот спустя почти два с половиной месяца полузащитник вернулся в строй. Он вышел в основе «бело-синих» на игру против «Вереса». Возвращение получилось удачным: подопечные Александра Шовковского добыли победу и ушли на зимний перерыв в статусе безоговорочного фаворита чемпионской гонки.

Штрафной тура

Такой розыгрыш стандарта нечасто увидишь в нашем чемпионате. Динамовцам в игре против «Вереса» удалось приятно удивить своих болельщиков, и неприятно удивить соперника на 23 минуте поединка. Хозяева получили право на штрафной удар. Но вместо банального навеса в штрафную площадь решили разыграть мяч до верного. Пихаленок отпасовал на Буяльского, тот сразу же отправил мяч в штрафную площадь, где Ванат оперативно переправил мяч в дальний угол ворот.

Символическая сборная тура