«У нас +10». Как в Динамо отреагировали на сенсационное поражение Шахтера
Валентин Рубчинский заявил, что верил в «Полесье» в матче против «Шахтера»
Полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский рассказал, как отреагировал на победу «Полесья» над «Шахтером» в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги (1:0).
– Смотрели вчера игру Полесья и Шахтера?
– смотрел, начиная со второго тайма. Полесье – хорошая команда, которая в последнее время имела не самые лучшие результаты. Я не до конца верил, что они могут одержать победу. Да, пока у нас «+10» по очкам с Горняками, но будет играть еще много матчей, плюс у дончан еще будет доигрывание в Кривом Роге, – сказал Валентин.
В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. У подопечных Александра Шовковского есть 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.
Ранее голкипер «Динамо» Георгий Бущан объяснил провал киевской команды в Лиге Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 17 декабря в 22:00 по Киеву
Григорий Ярмаш не считает бывших звезд «Динамо» самыми талантливыми футболистами