Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «У нас +10». Как в Динамо отреагировали на сенсационное поражение Шахтера
Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 08:16 |
1144
2

«У нас +10». Как в Динамо отреагировали на сенсационное поражение Шахтера

Валентин Рубчинский заявил, что верил в «Полесье» в матче против «Шахтера»

17 декабря 2024, 08:16 |
1144
2
«У нас +10». Как в Динамо отреагировали на сенсационное поражение Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Рубчинский

Полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский рассказал, как отреагировал на победу «Полесья» над «Шахтером» в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги (1:0).

– Смотрели вчера игру Полесья и Шахтера?

– смотрел, начиная со второго тайма. Полесье – хорошая команда, которая в последнее время имела не самые лучшие результаты. Я не до конца верил, что они могут одержать победу. Да, пока у нас «+10» по очкам с Горняками, но будет играть еще много матчей, плюс у дончан еще будет доигрывание в Кривом Роге, – сказал Валентин.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. У подопечных Александра Шовковского есть 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.

Ранее голкипер «Динамо» Георгий Бущан объяснил провал киевской команды в Лиге Европы.

По теме:
«Игра неплохая». Лидер Вереса объяснил поражение от Динамо в УПЛ
«Готовы к предложениям». Шандрук пожаловался на трансферную политику Вереса
Защитник Полесья пристыдил Шахтер, сравнив с аутсайдерами УПЛ
Валентин Рубчинский Динамо Киев Полесье - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус – Кальяри. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Футбол | 17 декабря 2024, 06:02 0
Ювентус – Кальяри. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Ювентус – Кальяри. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии

Поединок состоится 17 декабря в 22:00 по Киеву

Экс-игрок сборной Украины сказал все, что думает о Милевском и Алиеве
Футбол | 16 декабря 2024, 13:59 0
Экс-игрок сборной Украины сказал все, что думает о Милевском и Алиеве
Экс-игрок сборной Украины сказал все, что думает о Милевском и Алиеве

Григорий Ярмаш не считает бывших звезд «Динамо» самыми талантливыми футболистами

Экс-игрок сборной удивил, озвучив свою зарплату в Динамо
Футбол | 16.12.2024, 11:54
Экс-игрок сборной удивил, озвучив свою зарплату в Динамо
Экс-игрок сборной удивил, озвучив свою зарплату в Динамо
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Футбол | 16.12.2024, 10:46
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
ВИДЕО. Жена Коноплянки зажигает на «голых танцах» в Емене
Футбол | 17.12.2024, 02:37
ВИДЕО. Жена Коноплянки зажигает на «голых танцах» в Емене
ВИДЕО. Жена Коноплянки зажигает на «голых танцах» в Емене
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Красави! Хоч в УПЛ. Це основна мета!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
16.12.2024, 07:45 11
Футбол
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
16.12.2024, 08:40 1
Бокс
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
16.12.2024, 16:42
Бокс
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
15.12.2024, 16:20 7
Футбол
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 28
Футбол
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
15.12.2024, 08:33 9
Бокс
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 669
Футбол
ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
16.12.2024, 00:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем