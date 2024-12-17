«У нас +10». Как в Динамо отреагировали на сенсационное поражение Шахтера

Полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский рассказал, как отреагировал на победу «Полесья» над «Шахтером» в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги (1:0).

– Смотрели вчера игру Полесья и Шахтера?

– смотрел, начиная со второго тайма. Полесье – хорошая команда, которая в последнее время имела не самые лучшие результаты. Я не до конца верил, что они могут одержать победу. Да, пока у нас «+10» по очкам с Горняками, но будет играть еще много матчей, плюс у дончан еще будет доигрывание в Кривом Роге, – сказал Валентин.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. У подопечных Александра Шовковского есть 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.

Ранее голкипер «Динамо» Георгий Бущан объяснил провал киевской команды в Лиге Европы.