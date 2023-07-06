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  4. Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 23:07 |
603
3

Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера

6 июля состоялись переговоры по голкиперу

06 июля 2023, 23:07 |
603
3
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что Анатолий Трубин может быть продан в «Интер» Милан из донецкого «Шахтера» за 10 миллионов евро.

По информации источника, именно такая сумма обсуждалась сегодня, 6 июля, на встрече в штаб-квартире «Интера» с представителями агентства Трубина.

Трансфер Анатолия в «нерадзурри» будет произведен только в том случае, если Андре Онана покинет миланскую команду и уйдет в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что на замену Онана «Интер» может приобрести сразу 2 киперов, однако более точная информация про это будет позже.

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Джанлука Ди Марцио Андре Онана трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ Интер Милан Шахтер Донецк
Источник Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 3
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Alex T
Недорого
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0
fitnes_sports066
Во, это уже более-менее адекватная стоимость. А как для юниора и то высокая. Но беря опыт ещё то пределах этой суммы. Да и год до бесплатного агента.
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0
u6464u
Дешевенько  щось , так не пройде .
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0
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