Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
6 июля состоялись переговоры по голкиперу
Известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что Анатолий Трубин может быть продан в «Интер» Милан из донецкого «Шахтера» за 10 миллионов евро.
По информации источника, именно такая сумма обсуждалась сегодня, 6 июля, на встрече в штаб-квартире «Интера» с представителями агентства Трубина.
Трансфер Анатолия в «нерадзурри» будет произведен только в том случае, если Андре Онана покинет миланскую команду и уйдет в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что на замену Онана «Интер» может приобрести сразу 2 киперов, однако более точная информация про это будет позже.
#Calciomercato | @Inter, per chiudere #Onana al @ManUtd serve un rilancio degli inglesi https://t.co/W8giidDdpL— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 6, 2023
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