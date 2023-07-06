Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера

Известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что Анатолий Трубин может быть продан в «Интер» Милан из донецкого «Шахтера» за 10 миллионов евро.

По информации источника, именно такая сумма обсуждалась сегодня, 6 июля, на встрече в штаб-квартире «Интера» с представителями агентства Трубина.

Трансфер Анатолия в «нерадзурри» будет произведен только в том случае, если Андре Онана покинет миланскую команду и уйдет в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что на замену Онана «Интер» может приобрести сразу 2 киперов, однако более точная информация про это будет позже.