Фабрицио Романо: Интер проводит встречу с представителями агентства Трубина

Миланский футбольный клуб «Интер» проводит прямую встречу с посредником, который занимается трансфером 21-летнего украинского голкипера «Шахтера» Анатолия Трубина.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, Трубин является одним из 2-3 главных кандидатов, которые рассматриваются «нерадзурри» на позицию основного кипера команды ввиду возможного ухода Андре Онана и переговоров по новому контракту с Самиром Хандановичем.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» выставил на Трубина ценник в 40 миллионов евро. Контракт Анатолия с донецкой командой рассчитан до июля 2024 года.

Inter are now in direct meeting with the intermediary of Anatolij Trubin deal — as Ukraine goalkeeper is in the list. ⚫️🔵🇺🇦 #transfers



Trubin, one of the top 2/3 options being considered by Inter waiting for Onana deal developments and final decision on Handanovic contract. pic.twitter.com/K9mDrWmPpJ