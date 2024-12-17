Реал или Манчестер Сити? Лидер Байера определился, где продолжит карьеру

Лидер немецкого «Байера» Флориан Вирц определился со своим будущим и принял окончательное решение, где хочет продолжить карьеру.

Сообщается, что игрок доволен своим положением в Леверкузене и не планирует рассматривать предложения других команд.

Руководство «Байера» работает над новым контрактом и в ближайшее время представит Вирцу новое, улучшенное соглашение до 2028 года. Если Флориан согласится, то сможет рассчитывать на солидное увеличение зарплаты.

Футболист долгое время был главной трансферной целью ведущих клубов Европы – главными претендентами считались испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити».

В этом сезоне Флориан Вирц провел 23 матча за «Байер», в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.