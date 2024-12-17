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Англия
17 декабря 2024, 10:24 |
731
0

Гранд АПЛ соблазняет звезду Реала супербонусом. Это будет рекордный переход

Винисиус Жуниор может превзойти достижение Неймара

17 декабря 2024, 10:24 |
731
0
Гранд АПЛ соблазняет звезду Реала супербонусом. Это будет рекордный переход
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Английский «Манчестер Сити» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «горожане» готовы заплатить за 24-летнего футболиста рекордные деньги, а также дать игроку космический бонус за подписание контракта - 50 миллионов евро.

Стоит отметить, что на данный момент трансферный рекорд принадлежит Неймару, который в 2017 году перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Реал» может заменить Винисиуса Жуниора подписав Нико Уильямса.

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Винисиус Жуниор трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Манчестер Сити бонусы рекорд
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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