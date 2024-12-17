Гранд АПЛ соблазняет звезду Реала супербонусом. Это будет рекордный переход
Винисиус Жуниор может превзойти достижение Неймара
Английский «Манчестер Сити» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, «горожане» готовы заплатить за 24-летнего футболиста рекордные деньги, а также дать игроку космический бонус за подписание контракта - 50 миллионов евро.
Стоит отметить, что на данный момент трансферный рекорд принадлежит Неймару, который в 2017 году перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Реал» может заменить Винисиуса Жуниора подписав Нико Уильямса.
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