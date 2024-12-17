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Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 11:04 | Обновлено 17 декабря 2024, 11:31
194
0

Динамо 16-й раз в истории ушло на зимние каникулы на лидирующей позиции

Киевляне лишь трижды упускали чемпионство, становясь победителями осенней части сезона

17 декабря 2024, 11:04 | Обновлено 17 декабря 2024, 11:31
194
0
Динамо 16-й раз в истории ушло на зимние каникулы на лидирующей позиции
ФК Динамо

После 4-летнего перерыва 16-й раз в истории победителем осенней части сезона стало «Динамо». В предыдущих чемпионатах киевляне в 13 случаях в итоге занимали первое место, а в трех – второе, пропустив вперед «Шахтер». 4 раза динамовцы уходили на зимние каникулы на лидирующей позиции при Валерии Лобановском, 3 – при Йожефе Сабо, 2 – при Анатолии Демьяненко и Юрии Семине, по 1 – при Михаиле Фоменко, Валерии Газзаеве, Сергее Реброве, Мирче Луческу и Александре Шовковском.

К слову, впервые за последние 10 лет «Динамо» прошло осеннюю часть чемпионата без единого поражения.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сезоны, в которых Динамо становилось победителем осенней части чемпионата

Сезон

И

В

Н

П

М

О

%

ОТР

ИМ

Тренеры (осенью)

1993/94

17

12

5

0

33-13

29

85,3

4

1-е

Михаил ФОМЕНКО

1994/95

17

13

4

0

44-16

43

84,3

5

1-е

Йожеф САБО

1995/96

17

12

3

2

29-6

39

76,5

4

1-е

Йожеф САБО

1996/97

15

11

2

2

36-11

35

77,8

7

1-е

Йожеф САБО

1997/98

15

12

1

2

37-8

37

82,2

3

1-е

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1998/99

15

11

3

1

45-12

36

80,0

3

1-е

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1999/00

15

13

2

0

37-6

41

91,1

10

1-е

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

2000/01

13

9

3

1

24-9

30

76,9

0

1-е

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

2005/06

19

16

3

0

46-11

51

89,5

3

2-е

Леонид БУРЯК,

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

2006/07

16

13

3

0

38-12

42

87,5

4

1-е

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

2008/09

17

14

1

2

42-11

43

84,3

6

1-е

Юрий СЕМИН

2009/10

16

13

3

0

38-9

42

87,5

5

2-е

Валерий ГАЗЗАЕВ

2011/12

20

16

4

0

41-8

52

86,7

3

2-е

Юрий СЕМИН

2014/15

14

11

3

0

33-7

36

85,7

5

1-е

Сергей РЕБРОВ

2020/21

13

9

3

1

25-10

30

76,9

1

1-е

Мирча ЛУЧЕСКУ

2024/25

17

13

4

1

37-11

43

84,3

5

?-е

Александр ШОВКОВСКИЙ

В сезоне 1993/94 за победу начислялось 2 очка.

ОТР - отрыв от второго места; ИМ - итоговое место.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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