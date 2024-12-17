Динамо 16-й раз в истории ушло на зимние каникулы на лидирующей позиции

После 4-летнего перерыва 16-й раз в истории победителем осенней части сезона стало «Динамо». В предыдущих чемпионатах киевляне в 13 случаях в итоге занимали первое место, а в трех – второе, пропустив вперед «Шахтер». 4 раза динамовцы уходили на зимние каникулы на лидирующей позиции при Валерии Лобановском, 3 – при Йожефе Сабо, 2 – при Анатолии Демьяненко и Юрии Семине, по 1 – при Михаиле Фоменко, Валерии Газзаеве, Сергее Реброве, Мирче Луческу и Александре Шовковском.

К слову, впервые за последние 10 лет «Динамо» прошло осеннюю часть чемпионата без единого поражения.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сезоны, в которых Динамо становилось победителем осенней части чемпионата

Сезон И В Н П М О % ОТР ИМ Тренеры (осенью) 1993/94 17 12 5 0 33-13 29 85,3 4 1-е Михаил ФОМЕНКО 1994/95 17 13 4 0 44-16 43 84,3 5 1-е Йожеф САБО 1995/96 17 12 3 2 29-6 39 76,5 4 1-е Йожеф САБО 1996/97 15 11 2 2 36-11 35 77,8 7 1-е Йожеф САБО 1997/98 15 12 1 2 37-8 37 82,2 3 1-е Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 1998/99 15 11 3 1 45-12 36 80,0 3 1-е Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 1999/00 15 13 2 0 37-6 41 91,1 10 1-е Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 2000/01 13 9 3 1 24-9 30 76,9 0 1-е Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 2005/06 19 16 3 0 46-11 51 89,5 3 2-е Леонид БУРЯК, Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 2006/07 16 13 3 0 38-12 42 87,5 4 1-е Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 2008/09 17 14 1 2 42-11 43 84,3 6 1-е Юрий СЕМИН 2009/10 16 13 3 0 38-9 42 87,5 5 2-е Валерий ГАЗЗАЕВ 2011/12 20 16 4 0 41-8 52 86,7 3 2-е Юрий СЕМИН 2014/15 14 11 3 0 33-7 36 85,7 5 1-е Сергей РЕБРОВ 2020/21 13 9 3 1 25-10 30 76,9 1 1-е Мирча ЛУЧЕСКУ 2024/25 17 13 4 1 37-11 43 84,3 5 ?-е Александр ШОВКОВСКИЙ

В сезоне 1993/94 за победу начислялось 2 очка.

ОТР - отрыв от второго места; ИМ - итоговое место.