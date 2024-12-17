Динамо 16-й раз в истории ушло на зимние каникулы на лидирующей позиции
Киевляне лишь трижды упускали чемпионство, становясь победителями осенней части сезона
После 4-летнего перерыва 16-й раз в истории победителем осенней части сезона стало «Динамо». В предыдущих чемпионатах киевляне в 13 случаях в итоге занимали первое место, а в трех – второе, пропустив вперед «Шахтер». 4 раза динамовцы уходили на зимние каникулы на лидирующей позиции при Валерии Лобановском, 3 – при Йожефе Сабо, 2 – при Анатолии Демьяненко и Юрии Семине, по 1 – при Михаиле Фоменко, Валерии Газзаеве, Сергее Реброве, Мирче Луческу и Александре Шовковском.
К слову, впервые за последние 10 лет «Динамо» прошло осеннюю часть чемпионата без единого поражения.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сезоны, в которых Динамо становилось победителем осенней части чемпионата
|
Сезон
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
ОТР
|
ИМ
|
Тренеры (осенью)
|
1993/94
|
17
|
12
|
5
|
0
|
33-13
|
29
|
85,3
|
4
|
1-е
|
Михаил ФОМЕНКО
|
1994/95
|
17
|
13
|
4
|
0
|
44-16
|
43
|
84,3
|
5
|
1-е
|
Йожеф САБО
|
1995/96
|
17
|
12
|
3
|
2
|
29-6
|
39
|
76,5
|
4
|
1-е
|
Йожеф САБО
|
1996/97
|
15
|
11
|
2
|
2
|
36-11
|
35
|
77,8
|
7
|
1-е
|
Йожеф САБО
|
1997/98
|
15
|
12
|
1
|
2
|
37-8
|
37
|
82,2
|
3
|
1-е
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
1998/99
|
15
|
11
|
3
|
1
|
45-12
|
36
|
80,0
|
3
|
1-е
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
1999/00
|
15
|
13
|
2
|
0
|
37-6
|
41
|
91,1
|
10
|
1-е
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
2000/01
|
13
|
9
|
3
|
1
|
24-9
|
30
|
76,9
|
0
|
1-е
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
2005/06
|
19
|
16
|
3
|
0
|
46-11
|
51
|
89,5
|
3
|
2-е
|
Леонид БУРЯК,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
2006/07
|
16
|
13
|
3
|
0
|
38-12
|
42
|
87,5
|
4
|
1-е
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
2008/09
|
17
|
14
|
1
|
2
|
42-11
|
43
|
84,3
|
6
|
1-е
|
Юрий СЕМИН
|
2009/10
|
16
|
13
|
3
|
0
|
38-9
|
42
|
87,5
|
5
|
2-е
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
2011/12
|
20
|
16
|
4
|
0
|
41-8
|
52
|
86,7
|
3
|
2-е
|
Юрий СЕМИН
|
2014/15
|
14
|
11
|
3
|
0
|
33-7
|
36
|
85,7
|
5
|
1-е
|
Сергей РЕБРОВ
|
2020/21
|
13
|
9
|
3
|
1
|
25-10
|
30
|
76,9
|
1
|
1-е
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2024/25
|
17
|
13
|
4
|
1
|
37-11
|
43
|
84,3
|
5
|
?-е
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
В сезоне 1993/94 за победу начислялось 2 очка.
ОТР - отрыв от второго места; ИМ - итоговое место.
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