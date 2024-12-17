Легенда Динамо претендует на пост спортивного директора Полесья
Александр Хацкевич и Вячеслав Шевчук являются главными кандидатами на должность
Легендарный футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может занят должность спортивного директора «Полесья». Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич рассматривает две кандидатуры – кроме Хацкевича на должность претендует и Вячеслав Шевчук.
«Буткевич советовался с другими владельцами клубов по кандидатам на должность спортивного директора «Полесья». В настоящее время этим занимается Дарио Друди, но он также выполняет роль руководителя академией.
Я знаю, что Буткевичу советовали как минимум одного кандидата – Вячеслав Шевчук. Посоветовал его президент «Вереса» Иван Надеин.
«Также в орбите «Полесья» есть Хацкевич, тоже футбольный человек. Но Хацкевича на должность спортивного директора зовет к себе Максим Шацких, недавно ставший вице-президентом «Пахтакора», – рассказал украинский журналист Игорь Бурбас в эфире Youtube-канала «BurBuzz»,
Ранее сообщалось, что президент УАФ не приехал на юбилей Полесья из-за важных дел.
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