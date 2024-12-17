Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо претендует на пост спортивного директора Полесья
Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 11:28 |
1636
0

Легенда Динамо претендует на пост спортивного директора Полесья

Александр Хацкевич и Вячеслав Шевчук являются главными кандидатами на должность

17 декабря 2024, 11:28 |
1636
0
Легенда Динамо претендует на пост спортивного директора Полесья
Александр Хацкевич

Легендарный футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может занят должность спортивного директора «Полесья». Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич рассматривает две кандидатуры – кроме Хацкевича на должность претендует и Вячеслав Шевчук.

«Буткевич советовался с другими владельцами клубов по кандидатам на должность спортивного директора «Полесья». В настоящее время этим занимается Дарио Друди, но он также выполняет роль руководителя академией.

Я знаю, что Буткевичу советовали как минимум одного кандидата – Вячеслав Шевчук. Посоветовал его президент «Вереса» Иван Надеин.

«Также в орбите «Полесья» есть Хацкевич, тоже футбольный человек. Но Хацкевича на должность спортивного директора зовет к себе Максим Шацких, недавно ставший вице-президентом «Пахтакора», – рассказал украинский журналист Игорь Бурбас в эфире Youtube-канала «BurBuzz»,

Ранее сообщалось, что президент УАФ не приехал на юбилей Полесья из-за важных дел.

По теме:
«На меня не рассчитывают». Игрок Шахтера рассказал о ситуации в клубе
Игрок сборной Украины имеет неожиданный вариант. Вингер переедет в Грецию?
Динамо финансово мотивирует соперников Шахтера. Известно, сколько платят
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Геннадий Буткевич Александр Хацкевич
Микола Титюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
Бокс | 16 декабря 2024, 16:42 0
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль

Украинский чемпион дал интервью на Youtube-канале Boxing King Media

Мудрик принял логическое решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Футбол | 17 декабря 2024, 08:32 9
Мудрик принял логическое решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Мудрик принял логическое решение после слухов о проваленном тесте на допинг

Украинец закрыл комментарии на своей странице в Instagram

«У нас +10». Как в Динамо отреагировали на сенсационное поражение Шахтера
Футбол | 17.12.2024, 08:16
«У нас +10». Как в Динамо отреагировали на сенсационное поражение Шахтера
«У нас +10». Как в Динамо отреагировали на сенсационное поражение Шахтера
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
Бокс | 17.12.2024, 08:03
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
Футбол | 17.12.2024, 11:21
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
16.12.2024, 00:01 3
Бокс
Усик и Фьюри провели реванш в компьютерной симуляции. Победитель удивил
Усик и Фьюри провели реванш в компьютерной симуляции. Победитель удивил
16.12.2024, 17:19 3
Бокс
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
17.12.2024, 06:50 20
Футбол
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
15.12.2024, 08:33 9
Бокс
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
15.12.2024, 11:29 29
Футбол
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 669
Футбол
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 21
Футбол
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
16.12.2024, 10:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем