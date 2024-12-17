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Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 10:36 |
323
0

«Мы устали». Защитник Динамо – о победе над Вересом и +10 от Шахтера

Максим Дячук считает, что не нужно сильно обращать внимание на отрыв

17 декабря 2024, 10:36 |
323
0
«Мы устали». Защитник Динамо – о победе над Вересом и +10 от Шахтера
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (1:0) в матче 17-го тура УПЛ.

– Максим, ясно, что в заключительной игре 2024 года все хотели выиграть.

– После всех путешествий в Европу под конец года мы устали. Что касается нашего соперника, то «Верес» – хорошая команда. Думаю, бойцовские качества этой команды на самом высоком уровне в украинском чемпионате. Там есть хорошие футболисты.

– В игре против «Реала Сосьедад» динамовцы играли в три центральных защитника, а сегодня ты играл в центре защиты только с Поповым. Легко ли дается такой переход?

– Тренерский штаб нам все подробно объясняют, и здесь я не вижу больших проблем.

– «Динамо» опережает на 10 очков «Шахтер». Приятно иметь такое преимущество?

– Конечно, приятно. Однако еще половина сезона впереди и не нужно сильно на этом обращать внимание.

– Где ты будешь отдыхать во время отпуска?

– Поеду в родные места, в горы, в Карпаты.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Верес Ровно Динамо - Верес Максим Дячук
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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