«Мы устали». Защитник Динамо – о победе над Вересом и +10 от Шахтера

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (1:0) в матче 17-го тура УПЛ.

– Максим, ясно, что в заключительной игре 2024 года все хотели выиграть.

– После всех путешествий в Европу под конец года мы устали. Что касается нашего соперника, то «Верес» – хорошая команда. Думаю, бойцовские качества этой команды на самом высоком уровне в украинском чемпионате. Там есть хорошие футболисты.

– В игре против «Реала Сосьедад» динамовцы играли в три центральных защитника, а сегодня ты играл в центре защиты только с Поповым. Легко ли дается такой переход?

– Тренерский штаб нам все подробно объясняют, и здесь я не вижу больших проблем.

– «Динамо» опережает на 10 очков «Шахтер». Приятно иметь такое преимущество?

– Конечно, приятно. Однако еще половина сезона впереди и не нужно сильно на этом обращать внимание.

– Где ты будешь отдыхать во время отпуска?

– Поеду в родные места, в горы, в Карпаты.