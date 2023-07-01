Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
Итальянский клуб считает, что установленная «горняками» стоимость не соответствует рыночной
«Шахтер», реагируя на интерес «Интера» к его голкиперу Анатолию Трубину, определился с ценой на футболиста.
За 21-летнего вратаря «горняки» хотят получить 40 миллионов евро, несмотря на то, что контракт с Трубиным у украинского клуба действует еще лишь год – до июля 2024-го.
В «Интере» полагают, что запрашиваемая «Шахтером» цена за Трубина не соответствует рыночной, по причине чего миланский клуб может сосредоточиться на других вариантах – Марко Карнесекки из «Аталанты» или Георгии Мамардашвили из «Валенсии».
Ранее сообщалось, что интерес к Трубину также проявляют два гранда английской Премьер-лиги – «Челси» и «Манчестер Сити», однако в обоих случаях для Анатолия, вероятно, речь пойдет о статусе резервного голкипера в команде.
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