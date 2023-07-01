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  4. Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 12:19 | Обновлено 01 июля 2023, 12:49
2054
12

Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина

Итальянский клуб считает, что установленная «горняками» стоимость не соответствует рыночной

01 июля 2023, 12:19 | Обновлено 01 июля 2023, 12:49
2054
12
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

«Шахтер», реагируя на интерес «Интера» к его голкиперу Анатолию Трубину, определился с ценой на футболиста.

За 21-летнего вратаря «горняки» хотят получить 40 миллионов евро, несмотря на то, что контракт с Трубиным у украинского клуба действует еще лишь год – до июля 2024-го.

В «Интере» полагают, что запрашиваемая «Шахтером» цена за Трубина не соответствует рыночной, по причине чего миланский клуб может сосредоточиться на других вариантах – Марко Карнесекки из «Аталанты» или Георгии Мамардашвили из «Валенсии».

Ранее сообщалось, что интерес к Трубину также проявляют два гранда английской Премьер-лиги – «Челси» и «Манчестер Сити», однако в обоих случаях для Анатолия, вероятно, речь пойдет о статусе резервного голкипера в команде.

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк Интер Милан трансферы УПЛ трансферы трансферы Серии A
Источник FC Inter News
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Комментарии 12
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Jakub Lukasz Salamaj
Сказочные дурачки
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+6
GloryUkraine
Знову наМудрена ціна. 
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+4
123455432
Які бляха 40 млн? У нього контракт через рік закінчується, що за фігня. Трубін і тих грошей не коштує навіть якщо не враховувати контракт. 15 -20 максимум. А то відпустите йогог безкоштовно
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+3
Xvalenok03
Источник новости интер-ньюс.
Всё понятно. 
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0
Vitason
Наивный Интер думали Трубина за десятку купить,ага помечтайте,так вам Шахтер и отдал его,пора уже знать,что за такие суммы Шахтер не отдаст будущих суперзвезд!!
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0
Vitason
Шахтер очень любит деньги,так что не пытайтесь в Шахтера купить игрока по рыночной цене,там все будущие суперзвезды,так они представляют игроков которых продают за большие деньги!!
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0
Maks Maks
Якщо влітку комусь не впарять, то зимою підпише з кимось попередній контракт і наступним літом піде безкоштовно. Все до цього йде. Тепер навряд комусь продадуть за реальні 10-15 млн, бо зі сторони будуть виглядати кидалами, які одним за 40млн хотіли впарити, а іншим за 10 продали. Це їх справи, хай самі вирішують 
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0
nick07
тю, так в Челсі нехай продають, "схема" накатана, там особливо не торгуються)))))
Зрозуміло що жоден адекватний клуб не дасть 40 млн євро за Трубіна
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0
Burevestnik
сага про Трубіна, серія №4 "Для Інтера дорого..."
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0
aleks8-48
"И Остапа понесло" после того, как прошла афёра с Мудриком,который стоит в 10 раз дешевле той суммы за котрую его впарили.
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-1
u6464u
Так  ,звісно продадуть Трубіна в районі цієї суми, він цього стоїть .
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-2
AK..228
Перебор
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-2
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