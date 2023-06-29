Шахтер не определил цену на Трубина. Претенденты – Интер и два клуба АПЛ
Контракт голкипера с «горняками» истекает через год
21-летний голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в летнее трансферное окно может перебраться в один из топовых чемпионатов Европы.
Серьезный интерес к Трубину нынче проявляют «Интер» и два клуба английской Премьер-лиги (один из них, по-видимому, - это «Челси»), однако пока «Шахтер» не определился с суммой, которую хочет выручить от потенциальной продажи вратаря.
«Есть постоянные контакты, в основном с двумя клубами. Им интересуется не только «Интер», есть еще два английских клуба. Вопрос, который нас больше всего интересует, заключается в том, будет ли Анатолий использоваться в качестве основного вратаря, а затем, как только этот момент будет определен, он сможет свободно идти туда, куда предпочтет. На данный момент окончательная цена на него не установлена», - приводит источник слова человека из ближайшего окружения Трубина.
Ранее сообщалось, что «Интер» может подписать Трубина, если договориться о продаже Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ранее УЕФА дисквалифицировал наставника «Ромы» на 4 матча в еврокубках
Именно Франция будет соперником Украины в четвертьфинале