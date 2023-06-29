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  4. Шахтер не определил цену на Трубина. Претенденты – Интер и два клуба АПЛ
Украина. Премьер лига
29 июня 2023, 23:14 |
961
0

Шахтер не определил цену на Трубина. Претенденты – Интер и два клуба АПЛ

Контракт голкипера с «горняками» истекает через год

29 июня 2023, 23:14 |
961
0
Шахтер не определил цену на Трубина. Претенденты – Интер и два клуба АПЛ
shakhtar.com. Анатолий Трубин

21-летний голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в летнее трансферное окно может перебраться в один из топовых чемпионатов Европы.

Серьезный интерес к Трубину нынче проявляют «Интер» и два клуба английской Премьер-лиги (один из них, по-видимому, - это «Челси»), однако пока «Шахтер» не определился с суммой, которую хочет выручить от потенциальной продажи вратаря.

«Есть постоянные контакты, в основном с двумя клубами. Им интересуется не только «Интер», есть еще два английских клуба. Вопрос, который нас больше всего интересует, заключается в том, будет ли Анатолий использоваться в качестве основного вратаря, а затем, как только этот момент будет определен, он сможет свободно идти туда, куда предпочтет. На данный момент окончательная цена на него не установлена», - приводит источник слова человека из ближайшего окружения Трубина.

Ранее сообщалось, что «Интер» может подписать Трубина, если договориться о продаже Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк Интер Милан Челси трансферы УПЛ трансферы
Источник FC Inter News
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