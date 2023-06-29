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  4. Кепе нужна конкуренция. Челси проявляет интерес к Трубину
Англия
29 июня 2023, 12:08 | Обновлено 29 июня 2023, 12:10
1007
4

Кепе нужна конкуренция. Челси проявляет интерес к Трубину

Лондонский клуб собирается подписать хорошего вратаря, при этом не переплатив

29 июня 2023, 12:08 | Обновлено 29 июня 2023, 12:10
1007
4
Кепе нужна конкуренция. Челси проявляет интерес к Трубину
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Лондонский «Челси» проявляет интерес к 21-летнему голкиперу «Шахтера» и сборной Украины Анатолию Трубину.

Сообщается, что «синие» ищут замену Эдуару Менди, переход которого в «Аль-Ахли» был подтвержден вчера. В прошлом сезоне французский вратарь проиграл конкуренцию Кепе Аррисабалаге, из-за чего принял решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Вратарская позиция в «Челси» считается проблемной. Клуб ищет голкипера, чтобы создать конкуренцию Аррисабалаге.

Стоит отметить, что «Челси» в своем распоряжении имеет молодого 21-летнего вратаря Гейбриела Слонину.

В прошлом сезоне Трубин сыграл 38 матчей за «Шахтер», пропустил 40 голов и 14 раз отыграл «на ноль».

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Кепа Аррисабалага Анатолий Трубин Шахтер Донецк Эдуар Менди Габриэль Слонина трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Источник Chelsea News
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Комментарии 4
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avk2307
Я так понимаю Челси ищет как молодого так и не молодого вратаря, который будет номером 2. Трубин согласен на номер 2? Может им Лунина предложить? 
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+4
Nordenus
Нет уж спасибо, нам очередной вратарь сборной на банке не нужен, пусть лучше в Шахте еще поиграет...
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+3
bzzzzzz
не пойму Менди вроде норм вратарь был. Создали себе проблему теперь решают
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+1
Кепа Ларисабродяга
да, то есть йес или си
Ответить
0
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