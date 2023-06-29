Кепе нужна конкуренция. Челси проявляет интерес к Трубину

Лондонский «Челси» проявляет интерес к 21-летнему голкиперу «Шахтера» и сборной Украины Анатолию Трубину.

Сообщается, что «синие» ищут замену Эдуару Менди, переход которого в «Аль-Ахли» был подтвержден вчера. В прошлом сезоне французский вратарь проиграл конкуренцию Кепе Аррисабалаге, из-за чего принял решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Вратарская позиция в «Челси» считается проблемной. Клуб ищет голкипера, чтобы создать конкуренцию Аррисабалаге.

Стоит отметить, что «Челси» в своем распоряжении имеет молодого 21-летнего вратаря Гейбриела Слонину.

В прошлом сезоне Трубин сыграл 38 матчей за «Шахтер», пропустил 40 голов и 14 раз отыграл «на ноль».