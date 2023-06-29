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Италия
29 июня 2023, 01:23 | Обновлено 29 июня 2023, 01:27
302
0

Миланский Интер начал первые контакты по поводу трансфера Трубина

Вариант с Трубиным является приоритетным на случай прощания с Андре Онана

29 июня 2023, 01:23 | Обновлено 29 июня 2023, 01:27
302
0
Миланский Интер начал первые контакты по поводу трансфера Трубина
ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Миланский «Интер» начал контакты по поводу возможного трансфера Анатолия Трубина, голкипера донецкого «Шахтера».

Вариант с Трубиным является приоритетным на случай прощания с Андре Онана.

На камерунского вратаря есть запросы в Премьер-лиге, и на его замену «нерадзурри» ищут молодого голкипера, с относительно низкой стоимостью и хорошим международным опытом.

Именно такими характеристиками может похвастаться украинский голкипер, контракт которого с горняками истекает через год.

Представители «Интера» начали первые переговоры с окружением футболиста, хотя реального предложения пока нет.

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трансферы Интер Милан Шахтер Донецк Андре Онана трансферы Серии A Анатолий Трубин трансферы УПЛ
Источник Tuttomercatoweb
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