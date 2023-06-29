Миланский Интер начал первые контакты по поводу трансфера Трубина
Вариант с Трубиным является приоритетным на случай прощания с Андре Онана
Миланский «Интер» начал контакты по поводу возможного трансфера Анатолия Трубина, голкипера донецкого «Шахтера».
Вариант с Трубиным является приоритетным на случай прощания с Андре Онана.
На камерунского вратаря есть запросы в Премьер-лиге, и на его замену «нерадзурри» ищут молодого голкипера, с относительно низкой стоимостью и хорошим международным опытом.
Именно такими характеристиками может похвастаться украинский голкипер, контракт которого с горняками истекает через год.
Представители «Интера» начали первые переговоры с окружением футболиста, хотя реального предложения пока нет.
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