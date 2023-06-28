Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина

Итальянский футбольный клуб «Интер» рассматривает голкипера «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Трубина как возможного основного вратаря команды на следующий сезон.

Если нынешний кипер команды Андре Онана будет продан в «Манчестер Юнайтед», то «нерадзурри» будут готовы сделать предложение по Трубину донецкой команде в размере 15-20 миллионов евро.

Об этом сообщает итальянское издание Tuttomercato. Transfermarkt оценивает украинского вратаря в 22 миллиона.