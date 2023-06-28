Италия28 июня 2023, 19:17 |
592
1
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Украинский голкипер рассматривается на замену Андре Онана
28 июня 2023, 19:17 |
592
1
Итальянский футбольный клуб «Интер» рассматривает голкипера «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Трубина как возможного основного вратаря команды на следующий сезон.
Если нынешний кипер команды Андре Онана будет продан в «Манчестер Юнайтед», то «нерадзурри» будут готовы сделать предложение по Трубину донецкой команде в размере 15-20 миллионов евро.
Об этом сообщает итальянское издание Tuttomercato. Transfermarkt оценивает украинского вратаря в 22 миллиона.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 июня 2023, 00:55 15
Покадровая съемка, похоже, подтверждает, что в спорном эпизоде был фол
Футбол | 27 июня 2023, 21:15 19
Форвард сборной Украины U-21 пропустит два матча на молодежном Евро-2023
Футбол | 28.06.2023, 11:33
Футбол | 28.06.2023, 17:08
Футбол | 28.06.2023, 09:39
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
30 миллионов + бонусы не меньше
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.06.2023, 21:50 2
28.06.2023, 00:35
26.06.2023, 18:45 9
27.06.2023, 22:15 16
27.06.2023, 00:15 41
27.06.2023, 16:30 118
26.06.2023, 18:24
27.06.2023, 14:58 3