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Италия
28 июня 2023, 19:17 |
592
1

Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина

Украинский голкипер рассматривается на замену Андре Онана

28 июня 2023, 19:17 |
592
1
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Итальянский футбольный клуб «Интер» рассматривает голкипера «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Трубина как возможного основного вратаря команды на следующий сезон.

Если нынешний кипер команды Андре Онана будет продан в «Манчестер Юнайтед», то «нерадзурри» будут готовы сделать предложение по Трубину донецкой команде в размере 15-20 миллионов евро.

Об этом сообщает итальянское издание Tuttomercato. Transfermarkt оценивает украинского вратаря в 22 миллиона.

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Интер рассматривает Трубина как замену Онана
Анатолий Трубин Интер Милан Шахтер Донецк Андре Онана трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Источник Tuttomercatoweb
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