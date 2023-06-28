Интер рассматривает Трубина как замену Онана
Голкипер «Шахтера» может продолжить карьеру в Италии
«Интер» всерьез рассматривает голкипера «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Трубина как возможного основного вратаря команды на следующий сезон. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Рамадзотти.
Нынешний основной голкипер «Интера», Андре Онана, в ближайшее время может быть продан в «Манчестер Юнайтед» более чем за 50 миллионов евро. В шорт-листе финалистов Лиги чемпионов присутствуют имена опытных вратарей: Яна Зоммера из «Баварии», Уго Льориса из «Тоттенхэма» и Кейлора Наваса из «ПСЖ».
Теперь руководство «Интера» обратило внимание и на Трубина. С окружением игрока уже установлен контакт, «Нерадзурри» надеются, что тот факт, что контракт 22-летнего вратаря истекает через год, сделает «Шахтер» более сговорчивыми.
Ранее «Горняки» отклонили предложение по Трубину в размере 6 миллионов евро от другого итальянского клуба, «Удинезе».
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