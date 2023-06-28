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Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 17:24 | Обновлено 28 июня 2023, 17:26
674
7

Интер рассматривает Трубина как замену Онана

Голкипер «Шахтера» может продолжить карьеру в Италии

28 июня 2023, 17:24 | Обновлено 28 июня 2023, 17:26
674
7
Интер рассматривает Трубина как замену Онана
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

«Интер» всерьез рассматривает голкипера «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Трубина как возможного основного вратаря команды на следующий сезон. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Рамадзотти.

Нынешний основной голкипер «Интера», Андре Онана, в ближайшее время может быть продан в «Манчестер Юнайтед» более чем за 50 миллионов евро. В шорт-листе финалистов Лиги чемпионов присутствуют имена опытных вратарей: Яна Зоммера из «Баварии», Уго Льориса из «Тоттенхэма» и Кейлора Наваса из «ПСЖ».

Теперь руководство «Интера» обратило внимание и на Трубина. С окружением игрока уже установлен контакт, «Нерадзурри» надеются, что тот факт, что контракт 22-летнего вратаря истекает через год, сделает «Шахтер» более сговорчивыми.

Ранее «Горняки» отклонили предложение по Трубину в размере 6 миллионов евро от другого итальянского клуба, «Удинезе».

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Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 7
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LisovijNickolai Фамилия
Турбин мог бы и продлить контракт но с условием обязательной продажи в течении нескольких лет
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+1
Gargantua
больше шести и Интер не даст. возьмут свободного агента
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0
Vitason
30 не меньше! Молодой , смышлёный,талант ещё все впереди ,а они 6 млн. за такие деньги пусть она Шахтере остаётся, умники 
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0
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СК Пенальти-1
20 млн не меньше  и будем болеть за Интер в серии А
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-1
Burevestnik
продовження саги про Трубіна. 
серія 2: "Інтер. Мілан"
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-2
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