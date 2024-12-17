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Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 11:13 | Обновлено 17 декабря 2024, 11:18
426
0

Лучшим бомбардиром осенней части сезона 11-й раз стал игрок Динамо

Владислав Ванат забил в первой части чемпионата 10 голов в 15 матчах

17 декабря 2024, 11:13 | Обновлено 17 декабря 2024, 11:18
426
0
Лучшим бомбардиром осенней части сезона 11-й раз стал игрок Динамо
ФК Динамо. Владислав Ванат

После 8-летнего перерыва лучшим бомбардиром осенней части сезона 11-й раз в истории стал футболист «Динамо» – Владислав Ванат. В 15 проведенных матчах он забил 10 мячей (в среднем – 0,67 за игру). С такими же показателями возглавляли бомбардирскую гонку перед уходом на зимние каникулы Андрей Шевченко в ЧУ-1998/99 и Артем Милевский в ЧУ-2009/10, ставшие в итоге лучшими голеадорами чемпионата. Удержали лидирующую позицию в бомбардирском рейтинге и еще два динамовца, забившие больше всех осенью. Это Сергей Ребров в УПЛ-1997/98 и Максим Шацких в УПЛ-2002/03.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки Динамо, становившиеся лучшими бомбардирами в осенней части сезона

Сезон

Бомбардир

Голы

Матчи

Ср. рез.

1996/97

Сергей РЕБРОВ

12

15

0,80

1997/98

Сергей РЕБРОВ*

11

15

0,73

1998/99

Андрей ШЕВЧЕНКО*

10

15

0,67

1999/00

Сергей РЕБРОВ

12

11

1,09

2001/02

Александр МЕЛАЩЕНКО

8

13

0,62

2002/03

Максим ШАЦКИХ*

11

14

0,79

2008/09

Исмаэль БАНГУРА

12

17

0,71

2009/10

Артем МИЛЕВСКИЙ*

10

15

0,67

2014/15

Андрей ЯРМОЛЕНКО**

9

14

0,64

2016/17

ЖУНИОР МОРАЕС

10

16

0,63

2024/25

Владислав ВАНАТ

10

15

0,67

* стал лучшим бомбардиром чемпионата; ** вместе с Эриком Бикфалви («Волынь»).

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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