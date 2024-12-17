Лучшим бомбардиром осенней части сезона 11-й раз стал игрок Динамо
Владислав Ванат забил в первой части чемпионата 10 голов в 15 матчах
После 8-летнего перерыва лучшим бомбардиром осенней части сезона 11-й раз в истории стал футболист «Динамо» – Владислав Ванат. В 15 проведенных матчах он забил 10 мячей (в среднем – 0,67 за игру). С такими же показателями возглавляли бомбардирскую гонку перед уходом на зимние каникулы Андрей Шевченко в ЧУ-1998/99 и Артем Милевский в ЧУ-2009/10, ставшие в итоге лучшими голеадорами чемпионата. Удержали лидирующую позицию в бомбардирском рейтинге и еще два динамовца, забившие больше всех осенью. Это Сергей Ребров в УПЛ-1997/98 и Максим Шацких в УПЛ-2002/03.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки Динамо, становившиеся лучшими бомбардирами в осенней части сезона
|
Сезон
|
Бомбардир
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
1996/97
|
Сергей РЕБРОВ
|
12
|
15
|
0,80
|
1997/98
|
Сергей РЕБРОВ*
|
11
|
15
|
0,73
|
1998/99
|
Андрей ШЕВЧЕНКО*
|
10
|
15
|
0,67
|
1999/00
|
Сергей РЕБРОВ
|
12
|
11
|
1,09
|
2001/02
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
8
|
13
|
0,62
|
2002/03
|
Максим ШАЦКИХ*
|
11
|
14
|
0,79
|
2008/09
|
Исмаэль БАНГУРА
|
12
|
17
|
0,71
|
2009/10
|
Артем МИЛЕВСКИЙ*
|
10
|
15
|
0,67
|
2014/15
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО**
|
9
|
14
|
0,64
|
2016/17
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
10
|
16
|
0,63
|
2024/25
|
Владислав ВАНАТ
|
10
|
15
|
0,67
* стал лучшим бомбардиром чемпионата; ** вместе с Эриком Бикфалви («Волынь»).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Остается надеяться только на пробу «B»
Звезду «Челси» могут дисквалифицировать на срок до 4 лет