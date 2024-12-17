Лучшим бомбардиром осенней части сезона 11-й раз стал игрок Динамо

После 8-летнего перерыва лучшим бомбардиром осенней части сезона 11-й раз в истории стал футболист «Динамо» – Владислав Ванат. В 15 проведенных матчах он забил 10 мячей (в среднем – 0,67 за игру). С такими же показателями возглавляли бомбардирскую гонку перед уходом на зимние каникулы Андрей Шевченко в ЧУ-1998/99 и Артем Милевский в ЧУ-2009/10, ставшие в итоге лучшими голеадорами чемпионата. Удержали лидирующую позицию в бомбардирском рейтинге и еще два динамовца, забившие больше всех осенью. Это Сергей Ребров в УПЛ-1997/98 и Максим Шацких в УПЛ-2002/03.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки Динамо, становившиеся лучшими бомбардирами в осенней части сезона

Сезон Бомбардир Голы Матчи Ср. рез. 1996/97 Сергей РЕБРОВ 12 15 0,80 1997/98 Сергей РЕБРОВ* 11 15 0,73 1998/99 Андрей ШЕВЧЕНКО* 10 15 0,67 1999/00 Сергей РЕБРОВ 12 11 1,09 2001/02 Александр МЕЛАЩЕНКО 8 13 0,62 2002/03 Максим ШАЦКИХ* 11 14 0,79 2008/09 Исмаэль БАНГУРА 12 17 0,71 2009/10 Артем МИЛЕВСКИЙ* 10 15 0,67 2014/15 Андрей ЯРМОЛЕНКО** 9 14 0,64 2016/17 ЖУНИОР МОРАЕС 10 16 0,63 2024/25 Владислав ВАНАТ 10 15 0,67

* стал лучшим бомбардиром чемпионата; ** вместе с Эриком Бикфалви («Волынь»).