«Был лучшим». Экс-хавбек сборной Португалии похвалил Трубина

Экс-футболист Родольфо Рейс отметил игру украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в матче 14-го тура чемпионата Португалии с AVS.

«Я скажу, что лучшим на поле был Трубин», – цитирует экс-хавбека bancada.pt. Также Родольфо раскритиковал судью за то, что во втором тайме тот не назначил пенальти в ворота «Бенфики».

В текущем сезоне Трубин на клубном уровне сыграл 20 матчей и пропустил 15 голов.

Рейс всю свою карьеру провел в Порту. В составе сборной Португалии он сыграл 6 матчей.