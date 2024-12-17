Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Был лучшим». Экс-хавбек сборной Португалии похвалил Трубина
Португалия
17 декабря 2024, 03:35 | Обновлено 17 декабря 2024, 03:36
93
0

«Был лучшим». Экс-хавбек сборной Португалии похвалил Трубина

Родольфо Рейсу понравилась игра украинца в последнем матче

17 декабря 2024, 03:35 | Обновлено 17 декабря 2024, 03:36
93
0
«Был лучшим». Экс-хавбек сборной Португалии похвалил Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист Родольфо Рейс отметил игру украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в матче 14-го тура чемпионата Португалии с AVS.

«Я скажу, что лучшим на поле был Трубин», – цитирует экс-хавбека bancada.pt. Также Родольфо раскритиковал судью за то, что во втором тайме тот не назначил пенальти в ворота «Бенфики».

В текущем сезоне Трубин на клубном уровне сыграл 20 матчей и пропустил 15 голов.

Рейс всю свою карьеру провел в Порту. В составе сборной Португалии он сыграл 6 матчей.

По теме:
Брага – Фамаликау – 3:3. Наколотили друг друга. Видео голов и обзор
«Был зрителем в первом тайме». Журналисты оценили игру Трубина в чемпионате
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Бенфика AVS Порту
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он изменил все. Определен величайший революционер в истории футбола
Футбол | 17 декабря 2024, 03:31 0
Он изменил все. Определен величайший революционер в истории футбола
Он изменил все. Определен величайший революционер в истории футбола

Первую строчку в рейтинге занял легендарный Йохан Кройф

«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
Бокс | 16 декабря 2024, 08:12 0
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш

Украинец пообещал нокаутировать Тайсона

«Наработки есть». Шовковский сделал заявление по трансферам Динамо
Футбол | 16.12.2024, 21:01
«Наработки есть». Шовковский сделал заявление по трансферам Динамо
«Наработки есть». Шовковский сделал заявление по трансферам Динамо
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Футбол | 16.12.2024, 10:46
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Футбол | 16.12.2024, 15:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
15.12.2024, 08:33 9
Бокс
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
15.12.2024, 11:29 29
Футбол
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
15.12.2024, 08:58 5
Бокс
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
15.12.2024, 20:34 8
Футбол
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 21
Футбол
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 28
Футбол
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 669
Футбол
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
16.12.2024, 08:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем