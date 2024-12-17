Португалия17 декабря 2024, 03:35 | Обновлено 17 декабря 2024, 03:36
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«Был лучшим». Экс-хавбек сборной Португалии похвалил Трубина
Родольфо Рейсу понравилась игра украинца в последнем матче
17 декабря 2024, 03:35 | Обновлено 17 декабря 2024, 03:36
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Экс-футболист Родольфо Рейс отметил игру украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в матче 14-го тура чемпионата Португалии с AVS.
«Я скажу, что лучшим на поле был Трубин», – цитирует экс-хавбека bancada.pt. Также Родольфо раскритиковал судью за то, что во втором тайме тот не назначил пенальти в ворота «Бенфики».
В текущем сезоне Трубин на клубном уровне сыграл 20 матчей и пропустил 15 голов.
Рейс всю свою карьеру провел в Порту. В составе сборной Португалии он сыграл 6 матчей.
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