ФАНАТКА ДНЯ. Марта Диас – девушка, из-за которой ты станешь болеть за Реал

Марта Диас – одна из самых ярких футбольных фанаток прямо сейчас!

24-летняя красавица является болельщицей мадридского «Реала» и сборной Испании – несмотря на свой плотный график, девушка старается не пропускать важных матчей своих любимых команд.

В этом году Марта украсила своим присутствием финал Лиги чемпионов и финал чемпионата Европы – в обоих случаях Марта была фартовым талисманом.

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Марта – интернет-звезда, на её Instagram-аккаунт подписано 3 млн фолловеров, Youtube – 2 млн, и TikTok – 5.6 млн. В таких случаях девушку принято называть инфлюенсеркой и моделью.

Также в мире футбола Марта Диас известна тем, что встречалась с нынешним футболистом «Тоттенхэма» Серхио Регилоном.

Пара рассталась в 2023 году, игрок тяжело переносит это расставание, существенно сбавив обороты в своей карьере, по девушке – этого не скажешь: